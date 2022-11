Raiffeisen Bank a fost declarată “Cea mai bună bancă din România” pentru serviciile de private banking de către The Banker/ Professional Wealth Management (PWM), publicație a Financial Times. Anul acesta Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR), denumirea sub care Raiffeisen Bank oferă serviciile sale de private banking, a câștigat pentru al treilea an consecutiv “Best Private Bank in Romania”, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

„Suntem onorați să primim pentru a treia oară consecutiv titlul de „Cea mai bună bancă din România” pentru serviciile de Private Banking de la The Banker/PWM, ținând cont cât de provocatori au fost acești ani și le suntem foarte recunoscători clienților noștri pentru încrederea pe care ne-o acordă zi de zi. Reziliența, capacitatea de adaptare rapidă și modul în care abordăm parteneriatul cu clienții noștri, cautând în permanență cele mai bune soluții pentru aceștia, au fost lucrurile cheie care au susținut performanțele diviziei Friedrich Wilhelm Raiffeisen din România și ne dau satisfacția să primim din nou recunoaștere internațională.” a declarat Mihail Ion, Vicepreședinte, Capital Markets, Investment Banking și Personal Financial Planning la Raiffeisen Bank.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen a fost lansat în 2012, iar în cei 10 ani de activitate a crescut portofoliul de clienți la aproximativ 2200, fiind unul dintre liderii industriei din România în ceea ce privește volumele administrate și ​adoptarea celor mai noi tendințe ​din pietele de capital globale. Un exemplu în acest sens este faptul că în 2020, banca a lansat primul fond pe criterii ESG (mediu, social și guvernanță) din România, un fond de fonduri administrat local, care oferă clienților access facil la cei mai mari manageri de active ESG, din întreaga lume.

În 2022, ​Raiffeisen Bank prin intermediul serviciului de Private Banking-Friedrich Wilhelm Raiffeisen, a devenit prima si singura banca din România care oferă clienților săi servicii de consultanță în investiții.

„Din perspectiva clientului, principalul beneficiu este consilierea directă pe care o ​poate avea referitor la administrarea portofoliului propriu, indiferent că vorbim de construcția sau ajustarea lui, mai ales în această perioadă marcată de incertitudini fără precedent. Nu numai că îi ajutăm pe clientii noștri să-și clarifice și să-și simplifice ceea ce altfel ar putea fi un proces de decizie extrem de complex, în condițiile unor portofolii de mare valoare, dar facem acest lucru încorporând în consiliere o mulțime de resurse valoroase – cercetare națională și internațională, cunoștințele vaste ale​ experților noștri ​legate de piețele de capital și de modul în care un portofoliu trebuie construit – în​tr-un mod simplu și ușor de înțeles”, a spus Adrian Negru, directorul Private Banking ​Raiffeisen Bank Romania.

Raiffeisen Bank este una dintre top 5 bănci universale din România și deservește peste 2,28 milioane de clienți persoane fizice și juridice. Banca are 4900 de angajați, 295 de agenții în toata țara, 1131 de ATM-uri și MFM-uri și o rețea de 27.000 de POS-uri.