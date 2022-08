Raiffeisen Bank a obținut acreditarea de la Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru procesul digital de deschidere de cont curent cu identificare video, disponibil în aplicația Smart Mobile.

“Suntem bucuroși să primim această recunoaștere oficială din partea Autorității pentru Digitalizarea României. Avem, astfel, încă o confirmare importantă a calității soluțiilor de digitalizare oferite clienților noștri în procesul online de deschidere a relației cu banca, soluții ce oferă un grad ridicat de performanță, siguranță și confidențialitate. Una din preocupările noastre constante este să le facem viața mai ușoară clienților cu ajutorul soluțiilor digitale pe care le oferim și prin îmbunătățirea continuă a aplicației Smart Mobile.”, a spus Cătălin Munteanu, Director Executiv Clienți Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

Deschiderea unui cont 100% online se realizează în câțiva pași simpli, prin aplicația Raiffeisen Smart Mobile din App Store/ Google Play: un click pe “Hai și tu la Raiffeisen Bank”, pozezi actul de identitate și faci un selfie, completezi informațiile solicitate pentru începerea unei relații cu banca. Urmează pasul în care faci cunoștință, printr-un apel video, cu un coleg Raiffeisen Bank. Semneazi electronic contractul, printr-un cod trimis prin SMS si vei primi direct acasă, prin curier, cardul tău.

Oferta Zero Simplu de la Raiffeisen Bank are zero comisioane pentru cont curent în lei, card, mobile banking și cont de economii, plus retrageri gratuite de la bancomatele oricărei bănci din România, toate aceste beneficii condiționate doar de o plată lunară cu cardul, cu telefonul sau direct din Smart Mobile.

Aplicația Smart Mobile înseamnă pentru clienții persoane fizice Raiffeisen Bank accesul la toate operațiunile bancare de care au nevoie zi de zi: plăți în lei sau în valuta, în țară sau în străinatate, pe care le pot reface ușor, cautându-le în istoricul de tranzacții, plăți facturi de utilități cu ajutorul șabloanelor sau contracte de debitare directă pentru plată automată facturi, pot primi notificari push pentru plățile cu cardul sau încasările din conturile lor și pot verifica soldul fară autentificarea în aplicație, cu ajutorul widget-ului. De asemenea, tot în Smart Mobile clienții pot deschide conturi noi, pot economisi cu ajutorul depozitelor la termen sau a conturilor de economii, pot subscrie unități ale fondurilor de investiții Raiffeisen Asset Management.

În plus, Smart Mobile oferă, pentru clienții eligibili, cea mai rapidă cale de a obține un credit de nevoi personale, 100% online, în mai puțin de 10 minute. Printre cele mai apreciate opțiuni se numară și Smart Hour – schimb valutar euro/lei, la curs BNR, în fiecare zi de luni pana vineri, între 10:00 și 11:00, până la 1500 de euro pe zi, între conturile proprii.

Raiffeisen Bank este una dintre băncile universale aflate în top 5 în România și deservește 2,28 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca are peste 4.700 de angajați, circa 300 de agenții în toată țara, 1.131 de ATM-uri și MFM-uri, o rețea de peste 27.900 de POS-uri. Pentru nevoile clienților cu depuneri mari de numerar, banca a instalat echipamente de tip Smart DropBox. Reamintim că din februarie 2022 toate unitățile Raiffeisen Bank operează fără casierii, pentru ca angajații din agenții să poată asigura consiliere pentru clienții noștri.