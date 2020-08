Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 280 milioane de lei, fata de 384 milioane de lei la final de S1/2019. Activele totale ale Raiffeisen Bank au atins valoarea de 46,1 miliarde lei (crestere de 7% an la an). Activitatea de creditare a continuat sa creasca, iar soldul creditelor acordate clientilor bancii a ajuns la 28,5 miliarde de lei, in crestere cu 4%, fata de perioada similara a anului 2019.

Potrivit băncii, profitul in primul semestru al anului 2020 a scazut cu 27% fata de 30 iunie 2019, pe fondul deteriorarii mediului macroeconomic, in contextul pandemiei COVID-19. Desi costul riscului a crescut cu 62% in comparatie cu primul semestru al anului 2019, banca si-a mentinut un profil de risc sanatos, iar provizioanele suplimentare au fost constituite pentru eventuale dificultati viitoare ale unor clienti in rambursarea creditelor. Pana acum majoritatea provizioanele facute de banca sunt doar masuri de precautie, iar moratoriul public, optiunea bancii de amanarea a 3 rate, precum si alte masuri guvernamentale au contribuit la mentinerea unui echilibru bun intre rezolvarea problemelor clientilor si performanta portofoliului de credite.

„Sunt multumit ca in ciuda situatiei fara precedent in care ne aflam, veniturile bancii au crescut in primul semestru din 2020, ajungand la aproximativ 1,3 miliarde lei, cu 2% mai mult decat in semestrul 1 din 2019. Ritmul de crestere al creditelor nete (4% an pe an) a fost un factor important in mentinerea veniturilor bancii pe un trend ascendent. Merita sa mentionam faptul ca depozitele si lichiditatile clientilor in conturi curente au crescut mult in prima parte a acestui an, astfel ca putem vorbi de o majorare de 15%, an la an, dovedind increderea de care ne bucuram, dar si responsabilitatea mare pe care o avem fata de clientii nostri”, a spus Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.

Cheltuielile operationale ale Raiffeisen Bank au crescut mai ales din costurile cu personalul si din cheltuielile facute in zona de IT, in stransa corelatie cu strategia de a investi mai mult in acesti doi piloni importanti pentru succesul si viitorul bancii: oamenii si cresterea capabilitatilor digitale. Siguranta si sanatatea angajatilor si clientilor este cel mai important obiectiv, banca asigurand in perioada pandemiei tot ce este nevoie pentru protectia oamenilor, de la materiale pentru igienizare si protectie, la panouri de separare, pana la expedierea a peste 200.000 de carduri prin curier, acasa la clienti.

In perioada starii de urgenta (martie-mai) am procesat peste 27.000 de cereri de suspendare la plata ale clientilor persoane fizice si peste 3000 ale IMM-urilor si companiilor mari.

„Chiar daca am fost intr-o situatie cu totul speciala si dificila, strategia bancii nu se modifica si am continuat sa lucram la proiectele noastre, sa ne deservim clientii, sa ne protejam angajatii si sa ne sprijinim toti partenerii, in cel mai bun si sigur mod posibil. E adevarat ca unele planuri s-au schimbat, anumite lucruri au trebuit amanate, cum a fost cazul aplicatiilor de mobile banking vechi si inlocuirea lor cu cele noi, insa pe partea de digitalizare am accelarat mult si am avut evolutii spectaculoase: o crestere de aproape 80% a numarului de tranzactii realizate prin aplicatiile online, o majorare cu aproape 20% a numarului clientilor care utilizeaza servicii digitale (an pe an). Platile efectuate prin card de debit au crescut cu peste 80%, in timp ce numarul de plati online catre furnizori s-a dublat”, a subliniat Steven van Groningen.

Numarul clientilor digitali (cei care utilizeaza aplicatiile de digital banking, Raiffeisen Online si Smart Mobile) a depasit 700.000 la mijlocul anului 2020, cu 19% mai mult fata de perioada similara a anului trecut.

Banca este lider pe piata cardurilor de credit din Romania cu peste 530.000 de carduri active la S12020, iar numarul de carduri de debit active a depasit 2 milioane.



Raiffeisen Bank a primit aproximativ 6000 de cereri pentru credite IMM Invest si a aprobat pana acum peste 1.700 de cereri.

De asemenea, banca a continuat sa finanteze startup-urile romanesti si anul acesta prin programul factory by Raiffeisen Bank, 112 de antreprenori avand anul acesta oportunitatea de a accesa credite, in valoare totala de peste 4 milioane de euro.

Banca isi sprijina clientii sa treaca cu bine peste dificultatile generate de criza pandemica si in iunie 2020 a venit cu oferte adaptate perioadei pe care o traversam, de exemplu prin reducerea dobanzilor la creditele de nevoi personale si la creditele imobiliare.

Anul acesta Raiffeisen Bank aniverseaza 10 ani de cand a lansat serviciul Premium Banking, unul dintre cele mai apreciate servicii de affluent banking de pe piata romaneasca. De la inceputul anului am adaugat in oferta noastra de produse de investitii primul fond din Romania ce incorporeaza in decizia investitionala factori de mediu, sociali si de guvernanta (ESG), Raiffeisen Global Equity, administrat de Raiffeisen Asset Mangement. Fondul are obiectivul de a oferi investitorilor individuali acces la potentialul de crestere al pietelor globale de actiuni dar si al celei locale, in conditii de administrare profesionista a investitiilor si riscurilor si s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor.

La 30 iunie 2020, Raiffeisen Bank avea in portofoliu peste 2,12 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 97.000 de IMM-uri si 5.700 de corporatii. 4880 de angajati lucreaza in cele 350 sediii ale bancii prezente in toata tara. Banca are o retea de peste 770 de ATM-uri, aproximativ 23.000 de POS-uri si 335 de masini multifunctionale.