Incepand cu data de 12.11.2021 Raiffeisen Bank a reluat acordarea de credite Noua Casa ca urmare a suplimentarii de catre FNGCIMM a limitei alocate in cadrul Programului in vederea emiterii de promisiuni de garantare/garantii. Astfel, clientii pot opta atat pe variantele de credite pentru achizitie locuinte pe care banca le ofera, cat si pentru credite Noua Casa. Aceaste sume suplimentare alocate de catre FNGCIMM ca si garantii pot fi utilizate pana la 31.12.2021 inclusiv, iar clientii pot sa solicite emiterea unor promisiuni de garantare cu o valabilitate de pana la 18 luni, acolo unde este cazul.

Noua Casa insemnă că poti beneficia de un credit garantat de stat cu 0% comisioane bancare, avans minim si dobanzi avantajoase. Suma maximă acordată în Program este de 119.000 euro (echivalent in lei) pentru locuintele noi.

Reamintim ca creditele Noua Casa au un avans 5%, daca se achizitioneaza imobile noi/vechi cu pretul de maxim 70.000 euro sau au un avans de 15% pentru imobile noi (cu mai putin de 5 ani de la receptie), cu pretul de vanzare intre 70.001 si 140.000 euro.

Potrivit ofertei actuale, creditul Noua Casa are o dobanda de 3.08% (IRCC* + 2%), iar DAE este de 3.32% (pentru imobilele cu pret maxim 70.000 Eur, atat pentru imobilele noi cat si pentru cele vechi) si 3.35% (pentru imobilele cu pret intre 70.001-140.000 Eur, doar in cazul imobilelor noi/consolidate). Comisionul de analiza este zero.

Exemplu de calcul reprezentativ: pentru un credit de achizitie locuinta prin programul Prima Casa (Achizitie locuinta pret maxim 70.000 EUR, atat pentru imobilele noi/consolidate cat si pentru cele vechi), de 135.000 Lei, garantat cu ipoteca, pe o perioada de 360 luni (30 ani), cu o rata a dobanzii variabile de 3.08 %, comision anual gestiune FNGCIMM 0,30%, considerand achizitia unei locuinte noi, taxa evaluare garantii 107,10 Euro, rata lunara este 575,01 lei, DAE 3,32 %, valoarea totala platibila 211.850,23 lei. La aceasta valoare se adauga si costul cu asigurarea imobilului, care este obligatorie.

Exemplu de calcul reprezentativ: pentru un credit de achizitie locuinta prin programul Prima Casa (Achizitie locuinta cu pret intre 70.001-140.000 Eur, doar in cazul imobilelor noi/consolidate), de 135.000 Lei, garantat cu ipoteca, pe o perioada de 360 luni (30 ani), cu o rata a dobanzii variabile de 3.08 %, comision anual gestiune FNGCIMM 0,30%, considerand achizitia unei locuinte noi, taxa evaluare garantii 107,10 Euro, rata lunara este 575,01 lei, DAE 3.35%, valoarea totala platibila 211.130,43 lei. La aceasta valoare se adauga si costul cu asigurarea imobilului, care este obligatorie.

Românii, tot mai interesați de imobilele verzi

Pana la 30 septembrie 2021, atat prin produsul propriu de finantare, cat si prin participarea la programul Noua Casa, banca a acordat cu aproximativ 50% mai multe credite imobiliare, ca volum, decat in aceeasi perioada a anului trecut, incurajand mai ales achizitia de imobile verzi. Aproximativ 40% din totalul locuintelor finantate de banca au clasa energetica A.