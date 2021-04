Raiffeisen Bank a dezvoltat Cadrul pentru Obligațiuni Verzi, cu scopul de a finanța proiecte eligibile care să asigure tranziția către o economie sustenabilă și durabilă. Cadrul pentru Obligațiuni Verzi face parte din strategia generală de sustenabilitate a băncii, care urmărește dezvoltarea unor comunități sustenabile și prospere, prin mobilizarea resurselor către proiecte care să genereze valoare pentru întreaga societate și care au un impact social și de mediu pozitiv, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

“Dezvoltarea Cadrului pentru Obligațiuni Verzi are la bază experiența îndelungată a băncii în originarea de active verzi, în special pe segmentul clădirilor verzi. Aproximativ o treime din portofoliul de credite verzi care a stat la baza emisiunilor de obligațiuni verzi ale Raiffeisen Bank International a fost originat de către Raiffeisen Bank România. Pe termen mediu, pe lângă clădiri verzi, vedem potențial semnificativ de dezvoltare a proiectelor verzi în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice, transportului ecologic și agriculturii sustenabile. România poate beneficia în următorii 7 ani de un volum important de finanțări și granturi de la UE, aproximativ 80 miliarde de euro, care vor ajuta la redresarea economiei post-pandemie într-un ritm accelerat, dar și tranziția către o economie sustenabilă”, a spus Steven van Groningen, președinte și CEO la Raiffeisen Bank.

“Conform planului nostru de finanțare, intenționăm să emitem în viitor obligațiuni verzi, în baza Cadrului pentru Obligațiuni Verzi și a unui program cadru de emisiuni de obligațiuni, destinate consolidării bazei de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL)* ale băncii, cu scopul de a susține finanțarea responsabilă a economiei romanești și de a accelera implementarea strategiei noastre de sustenabilitate, prin care urmărim să devenim lider pe piața locală a finanțărilor verzi.” a declarat Romulus Mircea, director Managementul Bilanțului și al Portofoliului la Raiffeisen Bank.

Cadrul pentru Obligatiuni Verzi a fost revizuit de catre agentia de ESG rating – Sustainalytics – din perspectiva alinierii cu Principiile pentru Obligatiuni Verzi (POV) si a impactului generat de proiectele eligibile asupra mediului inconjurator. Conform opiniei Sustainalytics, cadrul adoptat de Raiffeisen Bank este credibil, faciliteaza tranzitia catre o economie decarbonizata si este aliniat cu cele patru componente ale POV. Sustainalytics face parte din grupul Morningstar si este unul dintre liderii globali in domeniul cercetarii ESG, deruland activitati de cercetare si analiza care permit investitorilor, bancilor si altor institutii din mediul financiar global sa ia decizii informate atunci cand isi construiesc si implementeaza o strategie de investitii.

Cadrul pentru Obligatiuni Verzi va contribui la atingerea a 6 dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabila stabilite de ONU:

• SDG 2 – Eradicarea foametei

• SDG 7 – Energie curata si la preturi accesibile

• SDG 9 – Industrie, inovatie si infrastructura

• SDG 11 – Orase si comunitati sustenabile

• SDG 13 – Actiune pentru schimbarile climatice

• SDG 15 – Viata terestra

Directiva privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii (BRRD), transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 312/2015, prevede ca institutiile rezidente in Uniunea Europeana (UE) sa indeplineasca o cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) pentru asigurarea unei aplicari eficiente si credibile a instrumentului de recapitalizare interna (bail-in tool). Cerinta a fost stabilita astfel incat bancile sa detina suficiente fonduri proprii si datorii eligibile pentru absorbtia pierderilor si recapitalizare, acestea fiind necesare pentru implementarea strategiei de rezolutie in cazul intrarii in dificultate a unei institutii.

Raiffeisen Bank Romania, ca parte a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a aderat la Platforma Global Compact, initiativa a Natiunilor Unite, prin care ne-am angajat sa respectam si sa promovam cele 10 principii ale UNGC si sa contribuim la implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabila. RBI este totodata semnatar oficial al Principiilor ONU pentru un sector bancar responsabil – un cadru de dezvoltare a sustenabilitatii in industria bancara, realizat prin parteneriatul dintre numeroase banci din intreaga lume si Initiativa Financiara din cadrul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (United Nations Environment’s Finance Initiative, UNEP FI).

Raiffeisen Bank, impreuna cu intreg sistemul financiar-bancar, are un rol esential pentru tranzitia la o economie verde. Banca urmareste sa genereze impact pozitiv atat prin modul in care opereaza, cat și prin proiectele pe care alege sa le finanțeze, iar strategia de sustenabilitate a Raiffeiseni Bank are la baza trei direcţii cheie:

• bancher responsabil, prin care urmareste finantarea de proiecte sustenabile si sanatoase din perspectiva impactului ecologic si social

• partener corect pentru angajații și colaboratorii bancii

• cetatean corporativ implicat in problemele societatii.