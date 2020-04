Raiffeisen Bank urmareste atent in aceasta perioada sa-si adapteze produsele, serviciile si consultanta la perioada absolut unica cauzata de efectele pandemiei Covid19 si de starea de urgenta. Cele mai importante schimbari sunt accelerarea procesului de digitalizare si adaptarea rapida la situatiile diverse prin care trec clientii.

“Oferim solutii dezvoltate intern, pe baza dialogului permanent cu firmele din portofoliu, dar si adaptate la noutatile legislative” a spus Raluca Nicolescu, director Aria IMM la Raiffeisen Bank.

Astfel, Raiffeisen Bank a ajutat in ultima luna (16 martie-16 aprilie), peste 1000 de clienti IMM, care au intampinat greutati semnificative in contextul pandemiei COVID 19. Masurile luate pentru clienti sunt amanarea ratelor la credite si prelungirea pe o perioada de la 3 la 12 luni a liniilor de credit scadente in perioada imediat urmatoare. Totodata, banca a simplificat, in timp record, fluxurile interne si documentatia necesara, astfel incat aceste modificari sa poata fi implementate cu un minim de efort din partea clientului, iar o parte dintre clienti sa beneficieze de prelungiri ale perioadei, fara sa fie necesar sa se deplaseze la banca.

Banca ofera informatii detaliate pe site-ul sau cu privire la masurile prevazute in OUG 37/2020 si un formular dedicat pentru preluarea solicitarilor de suspendare a ratelor de credit. In continuare, sunt in lucru formalitatile de participare a bancii la programul IMM INVEST.

Raiffeisen Bank adera la IMMINVEST si continua sa isi sustina clientii IMM

“Am reusit sa oferim intr-un timp scurt mai multe solutii viabile pentru clientii nostri cu credite, prin produsele noastre sau prin programele derulate cu partenerii nostri institutii financiare internationale: COSME, SMEi – Initiativa pentru IMM sau Programul national de dezvoltare rurala 2014-2020. Urmarim indeaproape masurile adoptate de Guvern, iar acum lucram pentru implementarea fluxurilor necesare programului IMMINVEST, pentru putea oferi clientilor acces rapid la credite pentru investitii si capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM, in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice” a mai adaugat Raluca Nicolescu.

Dincolo de masurile luate, banca pune la dispozitie clientilor IMM si o pagina dedicata, cu informatii de actualitate in contextul COVID-19 si sfaturi despre cum pot folosi serviciile digitale ale bancii pentru a-si gestiona afacerea de acasa https://www.raiffeisen.ro/imm/;

Pana la 30 aprilie, banca acorda pentru clientii sai, persoane juridice comercianti, comision 0 pentru platile la POS-uri, incurajand astfel platile electronice care ofera cea mai buna siguranta a tranzactiilor din punct de vedere social.

De asemenea, banca a luat temporar decizia transmiterii cardurilor comerciale de debit sau de credit business, prin curier, la adresa de corespondenta sau la adresa de domiciliu a utilizatorului de card.

Tot pentru aceasta perioada, oferim serviciul de depozitare/ primire in custodie a biletelor la ordin cu termen de incasare de maxim 120 zile, fara comision.

Raiffeisen Bank a creditat in 2019 peste 13.300 de antreprenori, iar 4800 dintre ei au beneficiat de împrumuturi prin programe dedicate de la institutii financiare internationale.

Raiffeisen Bank isi asigura clientii ca activitatea de baza a bancii va fi asigurata in aceasta perioada si ca va continua sa ia toate masurile necesare pentru a-si proteja clientii, angajatii, partenerii.