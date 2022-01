Raiffeisen Bank a anunțat că a asistat în calitate de consultant financiar exclusiv al Insight Investment, una dintre cele mai mari firme de asset management din lume, în vânzarea Thames Farming Enterprises, operator de top în agricultura românească, către African Industries Group, o companie de tip holding diversificată. Detaliile tranzacției nu au fost făcute publice. “Raiffeisen Bank a acționat ca partener și consilier, jucând un rol cheie în închiderea cu succes a acestei tranzacții”, a comentat Jane Ivinson, Consilier General și Membră a Comitetului Executiv al Insight.

“Rămânând aproape de acest business în ultimii 10 ani, am fost încântat să observ că a evoluat în ceea ce este astăzi: leader-ul de agribusiness din Europa de Sud-Est și din România. Suntem onorați că am avut această ocazie, din nou, de a sprijini vânzătorii și compania să treacă la următoarea etapă de dezvoltare și, de asemenea, să contribuim la consolidarea sectorului agricol românesc.” a mentionat Octavian Goga, Senior Director, Raiffeisen Investment Banking.

TFE este alcatuita din trei ferme si o firma de management: Agricom Borcea, Tudor 92, Concordia Agro si Alisa Farm Management (“AFM”), toate situate in judetul Calarasi si administrand aproximativ 14.000 hectare de pamant si cu o productie de peste 50.000 tone de cereale pe an.

African Industries Group este un holding global si diversificat, detinut in totalitate de catre fratii Raj si Alok Gupta, cu investitii in Europa, Orientul Mijlociu si Africa de Vest. In Romania, compania activeaza in agribusiness, distributie de echipamente si utilaje agricole, dezvoltare si investitii imobiliare. “Aceasta tranzactie reprezinta un pas important in angajamentul nostru de continua sa investim in Romania. Suntem permanent preocupati de imbunatatirea si modernizarea practicilor noastre de agricultura sustenabila, concentrandu-ne pe irigarea si conservarea solului. Avand know-how specializat despre cele mai recente imbunatatiri tehnologice, prin compania noastra Agroconcept, distribuitor a catorva branduri globale de echipamente agricole in Romania, ne ajuta in dezvoltarea celor mai moderne si eficiente metodologii de insamantare si recoltare a culturilor. Cautam activ oportunitati de investitii in afaceri agricole pentru a ne mari suprafata administrata in zona fermelor noastre, dar si in alte regiuni ale tarii. De asemenea, ne uitam la investitii in zone care pot aduce valoare adaugata in materie de produse agricole.” a declarat Raj Gupta, Presedinte al African Industries Group.

Departamentul de Investment Banking al Raiffeisen Bank este de 15 ani in topul bancherilor de investitii din Romania, finalizand cu succes tranzactii de fuziuni si achizitii (M&A) pentru clienti precum Wirecard Romania, Brikston, Star Storage, Alisa Farm, Delaco etc. Echipa de proiect care a inchis cu succes tranzactia a fost alcatuita de catre Octavian Goga, Senior Director, Mihaela Cutica, Director si George Albu, Analist.

De peste 20 de ani, Raiffeisen Bank ofera servicii universale de banking pentru 2,2 milioane de clienti persoane fizice, 91.000 de IMM-uri si peste 5.600 de companii mari si medii. Banca are aproximativ 4.600 de angajati, 300 de sucursale in toata tara, aproximativ 700 ATM-uri, 400 MFM-uri (masini multifunctionale) si o retea de 24.400 de terminale POS.