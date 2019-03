Raiffeisen Bank International recunoaște că îşi reevalueze operaţiunile din România, după taxa impusă de Guvern în decembrie, afirmație făcută de directorul general al instituţiei, Johann Strobl, citat de Reuters.

„Va trebui să reevaluăm România”, declară Johann Strobl în raportul anual al băncii.

Banca nu a determinat impactul taxei asupra afacerilor sale.

“În România, o taxă nou introdusă este așteptată să aibă un impact negativ asupra împrumuturilor noi și a profitabilității sectorului bancar”, se arată în raportul financiar anual.

În decembrie Guvernul a adoptat OUG 114, care impunea o taxă asupra activelor bancare, în funcţie de evoluţia ROBOR.

La acea dată, bancherii de la Raiffeisen Bank au trimis la Viena bugetul pe 2019, deci înaintea apariției OUG 114/2018, mai exact la finalul lunii noiembrie. După apariția Ordonantei lăcomiei, toate băncile, inclusiv Raiffesien Bank și-au revizuit planurile și bugetele pentru 2019.

Banca întrevede modificări ale OUG și atenuarea consecintelor asupra băncii.

“Nu este exclus ca proiectul prezentat la finele lui 2018 să fie revizuit, iar povara asupra sectorului bancar să fie atenuată”, se arată în raport.

Raiffeisen deţine 6% din activele sale bancare în România, adică 8,97 de miliarde de euro.

Banca are in România un portofoliu peste 2 milioane de persoane fizice, aproximativ 91.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. La sfarsitul anului 2018, banca avea 4.966 de angajati (5.190 de angajati in 2017), 419 unitati (451 in 2017), peste 900 ATM-uri, aproape 20.000 de POS-uri si 220 masini multifunctionale (MFM-uri).