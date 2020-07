Raiffeisen Bank isi schimba abordarea de angajator pentru expertii IT. Acestia pot lucra de oriunde din tara, cu conditia sa aiba o conexiune stabila la internet si disponibilitate sa lucreze cu colegii aflati la distanta, folosind canalele de video conferinta, chat si email, puse la dispozitie de companie.

”Ultimele luni ne-au convins ca ne putem adapta rapid si putem sa ne desfasuram normal activitatea si de la distanta. Am implementat solutii care fac interacțiunea si munca de zi cu zi posibila de oriunde. De asemenea, am inceput sa facem angajari sau sesiuni de coaching, mentoring, training online, mutand toate procesele noastre din mediu fizic, in mediu virtual. Acum avem si observatii si experienta mai multa. Am observant ca proiecte mari, cu zeci de oameni implicati, au fost incheiate cu succes, chiar mai bine de la distanta. Asta ne-a dat incredere si am putut continua proiectele noastre ambitioase si agile in conditii bune.”, a declarat Bogdan Pipernea Director IT.

In aceasta perioada, siguranta angajatilor bancii a devenit prioritatea cea mai importanta pentru Raiffeisen Bank, iar lucru de la distanta ceva firesc. Ultimele 4 luni au oferit o perspectiva noua asupra muncii de acasa, iar ceea ce parea aproape imposibil acum un an, a devenit o obisnuinta pentru multi angajati si multe companii.

Domeniul IT este deja cunoscut pentru capacitatea de a putea fi externalizat. De aceea pentru Raiffeisen Bank, decizia de a deschide pozitii “fully remote” pentru acest departament a venit firesc, in urma evaluarilor activitatii din ultimele luni.

”Pentru colegii nostri care vor sa lucreze de acasa, vrem sa cream conditii care sa-i faca sa se simta cel putin la fel de bine ca intr-un birou din sediile bancii, indiferent ca lucreaza din Timisoara, Iasi, Craiova, Pitesti sau Sinaia. Iar daca isi vor dori din cand in cand sa vina la banca, ii asteptam in birouri sigure si aranjate ca o extensie a zonei de lucru de acasa”, a adaugat Bogdan Pipernea.

Raiffeisen Bank ofera servicii universale de banking pentru 2,1 milioane de clienti persoane fizice, 93.000 de IMM-uri și 5.700 de companii mari si medii. Peste 650.000 dintre clientii bancii folosesc aplicatiile Raiffeisen Smart Mobile, Raiffeisen Online si RaiPay. Banca are peste 4.800 de angajati si aproximativ 770 de ATM-uri, 334 de masini multifunctionale (MFM-uri) si 22.300 de POS-uri.