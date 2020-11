Raiffeisen Bank anunță că, începând cu luna noiembrie, aproximativ o tremie (129) dintre agențiile sale vor intra în era “Viața fără CA$H”. Asta înseamnă că operațiunile cu numerar se vor efectua exclusiv la MFM/ATM, în zona 24H, existentă în fiecare unitate, se precizează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

În plus, banca are în alte câteva zeci de unități program redus de casierie, pe care îl va adapta continuu, pe măsură ce traficul va scădea și alternativele digitale oferite clientelei vor acoperi o gamă și mai largă de operațiuni cu numerar.

“An de an, Raiffeisen Bank investește sume considerabile pentru a asigura o experiență superioară clienților săi prin serviciile oferite în unitățile sale. Anul acesta, contextul pandemiei a accelerat multe proiecte de digitalizare și schimbări curajoase pentru folosirea operațiunilor “fără cash”, iar asta s-a întâmplat nu doar în industria bancară. Pentru noi a fost momentul oportun pentru a face încă un pas spre încurajarea tranzacților digitale. Vrem să dăm tuturor colegilor din agențiile fără casierie, posibilitatea de a dedica timp activităților cu valoare adăugată pentru clienți, cum sunt consilierea în vederea înțelegerii tuturor funcționalităților aplicațiilor noastre și a beneficiilor ofertei noastre de soluții financiare. În felul acesta, ne dorim ca, împreună, să construim parteneriate valoroase și durabile pe termen lung.” a spus Monica Udrescu, director executiv rețea de unități Raiffeisen Bank.

Operațiunile cu numerar pe care le efectuau clienții la ghișeu în cele 129 de unități vor putea fi făcute pe mașini multifuncționale (MFM-uri) sau vor avea soluții alternative (Raiffeisen Online, Smart Mobile, Colectare). Fiecare angajat al băncii va fi gata să asiste clienții pentru a învăța să utilizeze eficient toate canalele alternative de plată (ATM/MFM, Online & Smart Mobile). În cazurile în care nu există soluție alternativă pentru operațiunile care implica cash-ul, clientii vor fi îndreptați către o agenție Raiffeisen Bank din proximitate.

Ce operatiuni se pot face la MFM?

Depunere si retragere de numerar, in lei, in si din conturile proprii;

Plata ratelor (lei);

Plata facturi utilitati;

Depunere lei in contul tertilor (clienti Raiffeisen Bank);

Operatiuni de schimb valutar (euro/USD in lei);

Mini-extras de cont;

Interogare sold;

Schimbare PIN;

Deblocare PIN(pentru cardurile Mastercard);

Primire bani prin Western Union;

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Numarul clientilor digitali – cei care utilizeaza aplicatiile de digital banking, Raiffeisen Online si Smart Mobile – a depasit 700.000 la mijlocul anului 2020. Raiffeisen Bank detine cel mai mare portofoliu de carduri de credit active din Romania – 530.000, iar numarul de carduri de debit active a trecut de 2 milioane. Banca are aproximativ 5000 de angajati, 335 de agentii in toata tara, 770 de ATM-uri, 373 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 23.000 de POS-uri.