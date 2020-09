Raiffeisen Bank prelungeste oferta sa pentru credite imobiliare cu dobanzi reduse. Astfel, pana in 30 septembrie 2020, la imprumuturile imobiliare banca ofera o dobanda variabila de 5,16% pe an (2,75% marja de dobanda + 2,41% IRCC) sau o dobanda fixa pentru 7 ani, de 6% pe an.

In agentiile Raiffeisen Bank, clientii pot obtine pe loc sau in maximum 24 ore preaprobarea financiara pentru creditele imobiliare, cu actul de identitate, fara documente de venit, valabila 90 de zile, timp in care pot cauta casa pe care si-o doresc.

Creditul imobiliar are urmatoarele caracteristici:

• Dobanda: variabila de 5,16% pe an (IRCC 2,41% + 2,75% marja) si fixa de 6% (in primii 7 ani), apoi variabila (IRCC 2,41% + 2,75% marja);

• Valoare: intre 5.000 si 300.000 EUR (echivalentul in lei);

• Perioada: intre 3 si 30 de ani;

• Garantie: ipoteca de rang 1instituita asupra imobilului achizitionat sau asupra unor bunuri imobile aflate in proprietatea solicitantului sau a unor terti;

• Avans:15%-35% din valoarea imobilului, in functie de zona si localitate;

• Asigurare: obligatorie pentru imobilul adus in garantie, cesionata in favoarea bancii;

Exemplu de calcul: un credit de achizitie locuinta de 200.000 lei, pe o perioada de 300 luni (25 ani) – dobanda variabila de 5,16% (IRCC+2,75%), valabila pentru clientii care isi incaseaza salariul in cont la Raiffeisen Bank – rata lunara este 1.198,25 lei, DAE 5,75% pe an si valoarea totala platita de client de 371.259,67 lei. In calcul DAE au fost luate comisioane si taxe, dar si costurile asigurarii imobilului (cea obligatorie PAD si cea facultativa), in situatia in care ar fi incheiate cu societatea de asigurari a bancii si taxa de evaluare a fost considerata a fi aferenta unui raport intocmit de catre un evaluator cu care banca are conventie.

Raiffeisen Bank efectueza simulari de credite ipotecare prin „Noua Casa”

De la finalul lunii august, Raiffeisen Bank a inceput sa efectueze simulari de credite ipotecare in cadrul programului guvernamental „Noua Casa”, pentru care au fost publicate normele de aplicare. Clientii pot opta pentru credite ipotecare cu avans 5%, in valoare de maxim 66.500 euro, daca se achizitioneaza imobile noi/vechi avand pretul de maxim 70.000 euro si pentru credite ipotecare cu avans de 15%, cu valori cuprinse intre 59.501-119.000 euro, pentru imobile noi (cu mai putin de 5 ani de la receptie) si avand pretul de vanzare intre 70.001 si 140.000 euro.

In continuare banca pune accent si sustine creditul „Casa Ta Verde”, pentru clientii care se orienteaza spre case eficiente din punct de vedere energetic, fie ca este vorba de un apartament sau de o casa.

La 30 iunie 2020, Raiffeisen Bank avea in portofoliu peste 2,12 milioane de clientipersoanefizice, aproximativ 97.000 de IMM-uri si 5.700 de corporatii. 4880 de angajatilucreaza in cele 350 sediii ale banciiprezente in toata tara. Banca are o retea de peste 770 de ATM-uri, aproximativ 23.000 de POS-uri si 335 de MFM-uri.