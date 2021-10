Raiffeisen Bank a lansat noile pachete de cont curent destinat IMM-urilor. Potrivit băncii, principalele caracteristici ale noilor pachete de cont curent sunt flexibilitatea si modularitatea, care le fac adaptabile oricarui profil de client, indiferent de stadiul de dezvoltare sau industria din care face parte.

In plus, aceste pachete pun in valoare servicii ca RaiConnect, aplicatia prin care clientii pot beneficia de un consilier bancar dedicat la distanta sau noile aplicatii de internet banking, Raiffeisen Online IMM si de mobile banking, Raiffeisen Smart Business, care imbunatatesc experienta de utilizare a serviciilor bancare.

„Banca noastra continua sa-si adapteze modelul de afaceri la nevoile specifice si dinamice ale segmentului IMM. Am creat aceste pachete operationale respectand cerintele specifice diverselor categorii de antreprenori pentru ca vrem sa-i sustinem in dezvoltarea lor. Ne dorim sa avem in portofoliul nostru de clienti IMM afaceri profitabile, responsabile fata de mediu, dar si fata de societate, prin crearea de locuri de munca.” a spus Vladimir Kalinov, Vicepresedinte Retail la Raiffeisen Bank.

Banca a lansat cinci optiuni de conturi pentru afaceri care pot avantaja fiecare etapa a afacerii tale

Daca esti la inceput de drum in afaceri, banca iti propune Pachetul IMM cont curent START

Cand esti antreprenor si ai un startup sau o afacere mai mica, banca te sfatuieste sa incepi cu pachetul de cont curent Start.

Avantaje. Cu doar 29 lei/luna, beneficiezi de:

Cont curent principal in lei

Card debit Visa Business

NELIMITAT: incasari in orice moneda

NELIMITAT: plati intrabancare in lei, online

NELIMITAT: plati intrabancare in valuta, online

NELIMITAT: plati si incasari intrabancare cu bilete la ordin si cecuri

NELIMITAT: depuneri numerar in lei la ATM/MFM Raiffeisen

Serviciul de internet banking, Raiffeisen Online, gratuit

Serviciul de mobile banking, Raiffeisen Smart Business, gratuit

Asistenta Call Center oricand ai nevoie

Daca ai un business mic, PLUS este pachetul ideal pentru tine, cu operatiunile bancare potrivite businessului tau. Cu doar 49 lei/luna, te bucuri de:

Beneficii exclusive ale pachetului PLUS:

5 plati interbancare in lei, online

5 plati interbancare in EUR/USD, online

5 plati si incasari cu cecuri, bilete la ordin si cambii

2 retrageri numerar in lei de la orice bancomat al oricarei banci din Romania

Servicii de baza:

Cont curent principal in lei

Card debit Visa Business

NELIMITAT: incasari in orice moneda

NELIMITAT: plati intrabancare in lei, online

NELIMITAT: plati intrabancare in valuta, online

NELIMITAT: plati si incasari intrabancare cu bilete la ordin si cecuri

NELIMITAT: depuneri numerar in lei la ATM/MFM Raiffeisen

Serviciul de internet banking, Raiffeisen Online, gratuit

Serviciul de mobile banking, Raiffeisen Smart Business, gratuit

Asistenta Call Center oricand ai nevoie

Alegi pachetul OPTIM cand vrei ca planul de extindere a afacerii sa functioneze. banca iti ofera produse si servicii cu care sa faci fata pietei concurentiale a IMM-urilor. Ai 3 luni gratuite. Cu doar 79 lei/luna, te bucuri de:

Beneficii exclusive ale pachetului OPTIM:

10 plati interbancare in lei, online

10 plati interbancare in EUR/USD, online

10 plati si incasari cu cecuri, bilete la ordin si cambii

5 retrageri numerar in lei de la orice ATM al oricarei banci din Romania

Cont curent in EUR/USD

Servicii de baza:

Cont curent principal in lei

Card debit Visa Business

NELIMITAT: incasari in orice moneda

NELIMITAT: plati intrabancare in lei, online

NELIMITAT: plati intrabancare in valuta, online

NELIMITAT: plati si incasari intrabancare cu bilete la ordin si cecuri

NELIMITAT: depuneri numerar in lei la ATM/MFM Raiffeisen

Serviciul de internet banking, Raiffeisen Online, gratuit

Serviciul de mobile banking, Raiffeisen Smart Business, gratuit

Asistenta Call Center oricand ai nevoie

Ideile tale prind viata cu pachetul EXTRA unde ai 6 luni GRATUIT pentru clientii noi

Cu 119 lei/luna, te bucuri de:

Beneficii exclusive ale pachetului EXTRA:

Nelimitat: plati interbancare in lei, online

30 plati inter-bancare in EUR/USD, online

30 plati si incasari cu cecuri, bilete la ordin si cambii

7 retrageri numerar in lei de la orice ATM al oricarei banci din Romania

Cont curent in EUR/USD

Consilier bancar dedicat la distanta sau in agentie

Servicii de baza:

Cont curent principal in lei

Card debit Visa Business

NELIMITAT: incasari in orice moneda

NELIMITAT: plati intrabancare in lei, online

NELIMITAT: plati intrabancare in valuta, online

NELIMITAT: plati si incasari intrabancare cu bilete la ordin si cecuri

NELIMITAT: depuneri numerar in lei la ATM/MFM Raiffeisen

Serviciul de internet banking, Raiffeisen Online, gratuit

Serviciul de mobile banking, Raiffeisen Smart Business, gratuit

Asistenta Call Center oricand ai nevoie

Toate produsele si serviciile de care ai nevoie sunt incluse in pachetul ULTRA.

Cu doar 199 lei/luna, te bucuri de:

Beneficii exclusive ale pachetului ULTRA:

NELIMITAT: plati inter-bancare in lei, online

NELIMITAT: plati inter-bancare in EUR/USD, online

NELIMITAT: plati si incasari cu cecuri, bilete la ordin si cambii

10 retrageri numerar in lei de la orice ATM al oricarei banci din Romania

Cont curent in EUR si USD

Pachet premium pentru actionari

Consilier bancar dedicat la distanta sau in agentie

Serviciile de baza:

Cont curent principal in lei

Card debit Visa Business

NELIMITAT: incasari in orice moneda

NELIMITAT: plati intrabancare in lei, online

NELIMITAT: plati intrabancare in valuta, online

NELIMITAT: plati si incasari intrabancare cu bilete la ordin si cecuri

NELIMITAT: depuneri numerar in lei la ATM/MFM Raiffeisen

Serviciul de internet banking, Raiffeisen Online, gratuit

Serviciul de mobile banking, Raiffeisen Smart Business, gratuit

Asistenta Call Center oricand ai nevoie

Detalii complete despre pachetele IMM pot fi accesate direct din site-ul bancii AICI