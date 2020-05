La 31 martie 2020, activele totale ale Raiffeisen Bank au depasit 48 de miliarde de lei la 31 martie 2020, o crestere de 18%, an la an, iar veniturile operationale au crescut cu 3% in T1 2020, fiind de 636 milioane de lei, fata de 615 milioane de lei, in T1 2019. Profitul net al bancii a scazut cu 21%, pana la 140 milioane de lei, in trimestrul intai al acestui an, fata de perioada similara din 2019, cand a fost de 178 milioane de lei.

Portofoliul total de credite al bancii a ajuns in T1 2020, la 29,2 miliarde de lei, o crestere de 10%, an la an. Imprumuturile noi la termen, acordate clientilor bancii au crescut cu 20%, cresterea fiind echilibrata pe toate segmentele de clienti. Depozitele atrase de Raiffeisen Bank de la clienti au avansat cu 21% (an la an), depasind 40 de miliarde de lei, la 31 martie 2020, proband inca o data increderea de care se bucura banca din partea clientilor sai.

Cheltuielile operationale ale banii nu au variat mult fata de nivelul inregistrat anul trecut: 367 de milioane de lei (363 milioane de lei la T1 2019). Asa cum era de asteptat, cheltuielile destinate sigurantei sanitare a oamenilor si a spatiilor de lucru sunt pe trend accentuat crescator din martie 2020. De asemenea, in aceasta perioada investitiile si eforturile bancii pentru transformarea digitala s-au intensificat, oferind atat angajatilor cat si clientilor alternative digitale pentru a-si desfasura activitatea, respectiv pentru a accesa serviciile financiare ale bancii.

Raiffeisen Bank a depasit pragul de 700.000 clienti digitali care folosesc aplicatiile Smart Mobile si Raiffeisen Online.

Felul in care bancile lucreaza cu clientii se schimba acum si mai rapid. Volumul platilor online efectuate prin cardurile de debit de catre persoanele fizice a crescut cu 70%, in luna martie 2020, fata de martie 2019.

Clientii bancii opteaza tot mai mult si pentru plata facturilor prin canalele digitale, tendinta demonstrata in mod special de cresterea cu 40% a numarului de plati electronice catre furnizori. De asemenea si in cazul tranzactionarii cu cardurile bancii la comercianti se pot observa cresteri semnificative, de doua cifre, atat ca numar de tranzactii, cat si ca volum.

In noul context de pandemie si pentru ca tranzactionarea prin canale electronice trebuie incurajata, Raiffeisen Bank a luat masura eliminarii comisioanelor de POS pentru comercianti, din 16 martie, pentru o luna si jumatate.

Raiffeisen Bank, lider pe piata cardurilor de credit

Raiffeisen Bank continua sa fie lider pe piata cardurilor de credit cu 530.000 de carduri active la 31 martie 2020, iar peste 90% dintre sumele tranzactionate prin intermediul acestor carduri sunt utilizate la POS-uri sau pentru cumparaturi online.

“In aceste momente este greu sa vorbim doar de cifre. Este foarte important pentru noi sa ne asiguram ca ne servim in continuare clientii, ca le oferim solutiile potrivite si ca personalul din sediile noastre este bine protejat, dincolo de orice rezultate financiare. Tocmai de aceea, de doua luni lucram intens si luam masuri care sa ajute clientii – de la amanari de rate pana la a nu se mai deplasa pana la unitatea bancara pentru a-si ridica cardul, iar lucrul de acasa pentru o parte semnificativa a angajatilor bancii a devenit deja rutina.

Asa cum vedem acum lucrurile, vom continua sa fim preocupati de sanatatea noastra fizica, dar si de sanatatea noastra financiara pentru a putea reveni la o viata normala. Este clar insa ca lumea intrega a invatat si invata lectii noi, in aceasta perioada.” a spus Steven van Groningen, presedinte&CEO la Raiffeisen Bank.

In contextul pandemiei de coronavirus, Raiffeisen Bank a luat masuri sa-si protejeze angajatii si sa sprijine clientii, furnizorii si statul. Banca a acordat amanari la plata ratele de pana la 3 luni pentru aproximativ 21.000 de credite, iar aceasta a fost o solutie oferita de banca imediat dupa declararea starii de urgenta. Dupa adoptarea OUG37/2020, Raiffeisen Bank a colectat alte 27.000 de cereri de suspendare a ratelor, iar aceste solicitari sunt fie rezolvate (21.000), fie in curs de procesare.

Clientii Corporate si IMM au fost contactati pentru a vedea care este situatia lor si pentru a gasi impreuna solutiile potrivite, daca acestea se impun. Au fost contactate cu prioritate companiile din industriile cele mai afectate pe termen scurt sau mediu de criza sanitara. Peste 2500 de IMM-uri au fost deja sprijinite prin amanarea ratelor la credite, prelungirea liniilor de credit sau alte masuri necesare. Banca a inceput creditarea si in programul guvernamental IMM Invest. De asemenea, programul Factory by Raiffeisen dedicat finantarii start-up-urilor a fost extins prin includerea ideilor care pot aduce o contributie societatii in acesta perioada si avem deja peste 310 proiecte inscrise.

Banca a platit peste 100 de milioane de lei in luna martie reprezentand plati catre furnizori si parteneri, dar si impozite si taxe catre stat. In continuare banca ia masuri in asa fel incat sa ajute prin toate mijloacele la pastrarea locurilor de munca in economie, repornirea afacerilor afectate si sustinerea celor care intampina greutati.

Angajatii din Administratia Centrala si din agentii au fost protejati si sprijiniti in asa fel incat pana in acest moment sa raportam 0 cazuri de infectare in banca. De la mijlocul lunii martie, banca a asigurat dezinfectia spatiilor de lucru, materiale de protectie, masti, manusi sau panouri de protectie.

Raiffeisen Bank avea la 31 martie 2020 peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. De asemenea, in Raiffeisen Bank lucreaza 4.871 de angajati, in 351 de unitati in toata tara si trei sedii centrale. Banca are in Romania retele extinse de ATM-uri(770), POS-uri(22.300) si masini multifunctionale (334).