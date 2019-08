Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 384 milioane de lei, fata de 423 milioane de lei cat anunta in semestrul I din 2018.

Activele totale ale Raiffeisen Bank au crescut in primul semestru al acestui an pana la 40 miliarde lei (crestere de 5% an la an). Activitatea de creditare a continuat sa creasca, iar soldul creditelor nete acordate clientilor bancii a ajuns la 26,22 miliarde de lei, in crestere cu 11%, fata de perioada similara a anului 2018.

“Am inregistrat din nou rezultate foarte bune la jumatatea acestui an si am continuat sa crestem consistent, echilibrat si sustenabil. Creditele acordate companiilor mari si medii au avansat cu 12%, cele acordate IMM-urilor cu 7%, iar imprumuturile pentru populatie, garantate sau negarantate, cu 8,5%, an la an. Veniturile noastre operationale au crescut, de asemenea, cu 7%. Anul acesta raportam un profit usor mai mic decat in primele sase luni ale anului trecut, datorita unor schimbari metodologice ale calculului provizioanelor de credit. Profitul net, neafectat de aceste modificari nerecurente, ar fi fost cu 13% peste cel de anul trecut”, a spus Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.

Rata creditelor neperformante a coborat pana la 4,1%, la finalul lunii iunie 2019 (4,9% in S1/2018). Profilul de risc de credit s-a imbunatatit pentru toate segmentele de clienti, lucru vizibil in comportamentul lor de plata. Pe langa aceste evolutii pozitive, costul riscului a fost influentat in prima parte a anului 2019 de o serie de schimbari metodologice care au dus la un cost al riscului de116 milioane de lei, fata de 72 milioane de lei in S1/2018.

Depozitele atrase de Raiffeisen Bank de la clienti au crescut cu 7% la jumatatea anului 2019, fata de iunie 2018 si au depasit valoarea de 33,4 miliarde lei. Urmarind incurajarea folosirii canalelor electronice si a economisirii in moneda nationala, banca a practicat in primele sase luni ale acestui an dobanzi promotionale de pana la 2.50%, la depozitele noi in lei pe termen de 12 luni, constituite prin canale digitale.

La 30 iunie 2019, veniturile bancii au fost de aproximativ 1,27 miliarde lei, cu 7% mai mult decat in S1/2018, influentate in mod direct de cresterea activitatii de creditare.

Cheltuielile operationale ale Raiffeisen Bank au ajuns la 682 milioane lei la jumatatea acestui an, cu 10% mai mult fata de nivelul inregistrat in S1/2018. Aceasta majorare vine din cresterea cheltuielilor cu angajatii (10%) si din continuarea de catre banca a investitiilor substantiale in procesul de digitalizare si simplificare a produselor si serviciilor sale.

Incepand cu acest an, Raiffeisen Bank ofera persoanelor fizice acces la credite mai simplu si mai rapid, atat pentru creditele de nevoi personale, cat si pentru cele imobiliare. In februarie 2019, Raiffeisen Bank a lansat Flexicredit Online, un flux prin care clientii bancii pot sa obtina un credit de nevoi personale 100% online, in aproximativ 10 minute, cu o reducere de dobanda de 0,7%, din pretul standard. In ceea ce priveste creditele imobiliare, banca are una dintre cele mai competitive oferte din piata. Printre avantajele cele mai apreciate de clienti se numara: pre-aprobarea financiara rapida a creditului (in maxim 24 de ore), cu o valabilitate de 90 de zile, schimbul valutar la cursul BNR, in cazul platii pretului imobilului in euro, precum si optiunea de gratie, la prima rata a creditului.

In prima jumatate a anului 2019, Raiffeisen Bank a continuat sa finanteze startup-uri romanesti prin programul “factory by Raiffeisen Bank”. Astfel, banca a acordat 83 de credite, in valoare totala de peste 3 milioane de euro. Majoritatea companiilor creditate au sub 2 ani de activitate, iar accesul lor la finanatare bancara ar fi fost extrem de dificil. Prin “factory by Raiffeisen Bank”, banca nu ofera doar finantare antreprenorilor romani, ci le da posibilitatea de a interactiona cu experti care pot sa-i ajute sa inteleaga mai bine etapele prin care trec pentru a-si dezvolta afacerea.

Numarul clientilor digitali ai bancii (cei care utilizeaza aplicatiile de internet banking, Raiffeisen Online si mobile banking, Smart Mobile) a depasit 650.000 la mijlocul anului 2019, cu 23% mai mult fata de perioada similara a anului trecut. In luna mai, Raiffeisen Bank a lansat noile aplicatii pentru mobile banking – noul Raiffeisen Smart Mobile, si internet banking – noul Raiffeisen Online. Cu un design intuitiv si prietenos, aplicatiile au afisate toate informatiile despre conturi intr-un singur ecran, posibilitatea de a face o plata online foarte simplu, indiferent de tipul acesteia, dar si un control mai bun al cardurilor. Logarea si autorizarea platilor este acum 100% online cu aplicatia Raiffeisen Smart Token. Peste 100.000 de clienti utilizeaza deja noile aplicatii, iar banca va continua sa completeze suita de lansari digitale inovatoare.

Raiffeisen Bank lucreaza la solutii de plata cu telefonul, atat pentru Android, cat si pentru iOS, pe care le va lansa in a doua parte a anului.

Raiffeisen Bank ofera clientiilor sai serviciile Smart Mobile si Raiffeisen Online gratuit, in pachetele de cont curent ZERO Simplu si ZERO Tot.



Banca este lider pe piata cardurilor de credit din Romania cu peste 500.000 de carduri active la 30 iunie 2019.

Raiffeisen Bank are unul dintre cele mai apreciate servicii de private banking de pe piata romaneasca si administreaza active de peste 5 miliarde de lei pentru 1.400 de clienti cu averi ridicate, care beneficiaza de servicii si produse de investitii de la furnizori locali si internationali, se mai arata intr-un comunicat de presa.