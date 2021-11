Raiffeisen Bank a incheiat trimestrul al treilea din 2021 cu o performanta financiara buna, obtinand un profit net de 645 milioane de lei, cu 11% peste perioada similara din 2020. In acest an, principalele prioritati ale bancii au ramas siguranta angajatilor, a clientilor si a partenerilor, precum si adaptarea permanenta la impactul pandemiei si la incertitudinile din mediul economic.

“Am avut o evolutie foarte buna in primele trei trimestre din 2021 si ma bucur sa vad cresterea activitatii de creditare, pe de-o parte si pe de alta parte, un comportament foarte bun de plata al clientilor nostri, semn ca am depasit cu bine primele valuri ale pandemiei. Costul riscului a scazut considerabil in 2021 fata de 2020, cand am avut o abordare mai degraba conservatoare pentru a tine pasul cu deteriorarea mediului economic. Spuneam la finalul anului trecut ca sunt convins ca impreuna vom traversa cu bine aceasta criza sanitara si economica, iar rezultatele de astazi confirma acest lucru. In primele 9 luni ale anului 2021 portofoliul nostru de credite nete a crescut cu 13% (an la an) – 12% la persoane fizice, 17% la IMM si 14% la corporatii mari si medii, in conditiile in care am adaptat oferta noastra si am continuat sa ne sustinem clientii si economia cat am putut de mult”, a spus Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.

Potrivit bancii, veniturile operationale, ca si cheltuielile operationale s-au pastrat aproximativ la acelasi nivel din 2020. Activitatea tranzactionala s-a intensificat in 2021, veniturile din comisioane revenind la nivelurile inregistrate inainte de pandemie. Pe de alta parte, veniturile din dobanzi au fost afectate de deprecierea marjelor de dobanda, in contextul scaderii ratelor de piata si de practicarea unor preturi competitive pentru a sustine clientii si economia. Astfel, cresterea veniturilor bancii a fost de doar 1%, an la an.

Cheltuielile operationale se mentin la acelasi nivel din 2020. Investitiile Raiffeisen Bank au fost directionate in continuare, cu precadere, spre imbunatatirea continua a capabilitatilor digitale si dezvoltarea profesionala a echipei, pentru a raspunde cat mai bine si mai rapid nevoilor clientilor. De asemenea, am continuat sa investim in mentinerea unui mediu sigur atat pentru clienti, cat si pentru angajati.

In cele trei trimestre ale acestui an, Raiffeisen Bank a atras sume considerabile in conturile curente si in depozitele clientilor, dovada ca este un partener de incredere, indiferent de vremurile pe care le traversam. Depozitele clientilor au ajuns la 46,5 miliarde de lei in T3 2021, o crestere cu 14% fata de 30 septembrie 2020.

Finantarea sustenabila prinde tot mai mult contur la Raiffeisen Bank

Soldul creditelor nete acordate IMM la T3 2021 a marcat o crestere importanta de 17 %, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, sustinuta de programul IMM Invest, dar si de programele Fondului European de Investitii (EIF). Ca partener al clientilor IMM si ca institutie bancara participanta la schema de ajutor de stat, prevazuta in OUG nr. 130/2020, in primele noua luni ale anului 2021, 2.900 de beneficiari au incasat in conturile deschise la Raiffeisen Bank aproape 100 milioane de euro, in vederea sustinerii activitatii lor, intr-o perioada complicata pentru ei.

De asemenea, banca se pregateste pentru implementarea unor noi instrumente financiare ce vor fi lansate de catre Institutiile Financiare Internationale prin Planul National de Redresare si Rezilienta, cu scopul de a imbunatati accesul la finantare al IMM-urilor si a le acorda sprijin in procesul de tranzitie catre modele de afaceri sustenabile.

Programul dedicat stratup-urilor, Factory by Raiffeisen a atras anul acesta 150 de antreprenori care si-au inscris ideea de afaceri in programul de finantare. Pe componenta educationala a programului Factory, Startup Studio, in primele 2 editii, 170 de antreprenori au fost selectati sa-si analizeze ideile de afaceri alaturi de specialisti din Raiffeisen Bank sau mentori externi.

In septembrie 2021, departamentul de Investment Banking a incheiat cu succes plasamentul privat al obligatiunilor emise de Libra Internet Bank. In calitata sa de coordonator global si manager, Raiffeisen Bank a organizat si condus proiectul ce s-a finalizat prin atragerea de la investitori institutionali si privati a sumei de 27,8 milioane euro, printr-o emisiune de obligatiuni preferentiale, de tip senior, denominate in euro, cu maturitate sapte ani, destinate consolidarii bazei de datorii eligibile (MREL).

Creditarea a accelerat. Raiffeisen Bank incurajeaza achizitia de imobile verzi

In cele 9 luni ale anului 2021 banca a acordat un volum de credite de consum pentru populatie cu aproximatix 55% mai mare decat in perioada similara a anului 2020, punand accent pe automatizarea si imbunatatirea proceselor de creditare. Daca vorbim de creditele imobiliare, atat prin produsul propriu de finantare al bancii, cat si prin participarea la programul Noua Casa, banca a acordat cu aproximativ 50% mai multe credite, ca volum, decat in aceeasi perioada a anului trecut, incurajand mai ales achizitia de imobile verzi. Aproximativ 40% din totalul locuintelor finantate de banca au clasa energetica A.

Procesul de digitalizare continua intr-un ritm sustinut

In luna septembrie 2021, portofoliul de clienti digitali activi persoane fizice al bancii a depasit cifra de 1.000.000. Banca isi rasplateste clientii digitali cu experiente online de calitate, adaptand permanent aplicatiile bancii la nevoile clientiilor. Un exemplu este aplicatia Smart Mobile: a fost lansat fluxul de inrolare clienti direct in aplicatie, operatiuni de blocare a cardurilor cu reemiterea lor, recuperarea codului de utilizator, vizualizarea codului PIN al cardurilor, actualizarea unor date personale, etc.

Posibilitatea de a obtine un credit de nevoi personale Flexicredit 100% online, in cateva minute, si subscrierea de unitati emise de fondurile de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (RAM), pentru clientii eligibili, au fost foarte bine primite anul acesta de catre clientii persoane fizice, utilizatori ai aplicatiei Smart Mobile.

O alta componenta importanta este cea de bancassurance. Alaturi de partenerul UNIQA, banca ofera acum posibilitatea achizitionarii de asigurari online, direct de pe site-ul bancii www.raiffeisen.ro/asigurari-online/;

Raiffeisen Bank continua sa fie unul dintre liderii pietei cardurilor de credit din Romania, cu un portofoliu de peste 550.000 de carduri active. Cu peste 2 milioane de carduri de debit active, numarul tranzactiilor e-commerce efectuate de persoane fizice, prin intermediul acestora a crescut cu 70%, fata de primele 9 luni ale anului trecut.

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din Romnia si peste 2,22 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.600 de angajati, 300 de agentii in toata tara, 660 de ATM-uri, 450 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 25.600 de POS-uri.

#SHORT. Cifrele Raiffeisen Bank

Banca avea la 30 septembrie 2021 active totale de 56,8 miliarde lei, o crestere de 15%, an la an;

Portofoliul de credite nete al bancii a ajuns la 31,6 miliarde de lei, cu 13% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut si cu 11% fata de finalul anului 2020;

Depozitele clientilor au atins valoarea de 46,5 miliarde de lei la T3, in crestere cu 14% fata de septembrie 2020;

Profitul net a crescut cu 11% in primele noua luni ale anului 2021, fata de aceeasi perioada a anului trecut.