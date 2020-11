Raiffeisen Bank a incheiat trimestrul al treilea din 2020 cu o performanta financiara buna, obtinand un profit net de 583 milioane de lei, cu 9% peste perioada similara din 2019, in pofida deteriorarii mediului macroeconomic si a impactului pandemiei in activitatea bancii.

Profitul net a crescut cu 9%, in primele noua luni ale anului 2020, fata de aceeasi perioada a anului trecut

Potrivit băncii, profitul net din 2019/ T3 a fost afectat de cateva evenimente nerecurente (provizioane pentru litigii, pentru Banca pentru Locuinte Aedificium), pe cand profitul net de anul acesta nu a mai fost marcat de astfel de influente.

„In aceast an cu totul atipic, am schimbat enorm de multe lucruri in banca intr-un timp foarte scurt, incercand sa fim cat mai aproape de clienti, parteneri, mediul de afaceri, autoritati. Credem ca impreuna putem traversa cu bine aceasta criza sanitara si economica. Am tratat activitatea noastra cu grija si prudenta pentru a putea asigura continuitatea afacerii, preocupati in primul rand de sanatatea si siguranta angajatilor si clientilor nostri.

Am implementat moratorii private și publice in timp record pentru a ne ajuta clientii sa faca fata dificultatilor actuale, am redus temporar unele comisioane tranzactionale pentru a incuraja platile electronice, am expediat cardurile acasa la clienti, prin curier. In paralel insa, am continuat sa finantam sustinut economia reala si populatia si am crescut portofoliul imprumuturilor cu 4% in acest an, fata de finalul anului trecut. Date fiind conditiile – carantina din trimestrul al doilea, scaderea veniturilor operationale si cresterea provizioanelor bancii – faptul ca raportam o crestere a creditarii, ma face sa fiu foarte multumit de ce am reusit ca echipa.”, a explicat Steven van Groningen, presedinte&CEO Raiffeisen Bank.

Depozitele clientilor au atins valoarea de 40,84 miliarde de lei in T3, in crestere cu 17% fata de 30 septembrie 2019

In cele trei trimestre ale acestui an, Raiffeisen Bank a atras sume considerabile in conturile curente si in depozitele clientilor – persoane fizice, IMM-uri sau companii mari si medii – dovada ca este un partener de incredere, indiferent de vremurile pe care le traversam. Depozitele clientilor au ajuns la 40,84 miliarde de lei in T3 2020, in crestere cu 17% fata de 30 septembrie 2019.

Comisioanele incasate de banca au fost mai mici cu 13% la finalul trimestrului al treilea 2020, an pe an, in principal din cauza perioadei de carantina, in care economia a incetinit semnificativ, dar si a eforturilor bancii de a oferi clientilor servicii tranzactionale convenabile si eficiente din punct de vedere al costurilor, cum sunt pachetele de cont curent, cu beneficii si tranzactii gratuite, migrarea operatiunilor de numerar de la sucursale catre masini multifunctionale si canale electronice etc

Noul context generat de pandemie a facut atentia la costuri sa fie primordiala in activitatea bancii din acest an, iar cheltuielile operationale (de aproximativ 1 miliard de lei) s-au pastrat la acelasi nivel, fata de aceeasi perioada a anului 2019. Investitiile Raiffeisen Bank vor fi directionate in continuare, cu precadere, spre doi vectori importanti pentru succesul in viitor – imbunatatirea continua a capacitatilor si capabilitatilor digitale si dezvoltarea profesionala a echipei, pentru a raspunde cat mai bine si mai rapid nevoilor clientilor.

Raiffeisen Bank sustine cu finantari companiile romanesti, de la corporatii la startup-uri

Cresterea cu 4% a portofoliului de credite, fata de finalul anului trecut, confirma faptul ca Raiffeisen Bank a continuat sa finanteze economia intr-un ritm sustinut. Banca participa la programul IMM Invest si a aprobat pana acum credite in valoare de peste 1,2 miliarde de lei. Raiffeisen Bank sustine cresterea microintreprinderilor romanesti prin programul european pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala “EaSI” (EU Programme for Employment and Social Innovation), facilitand accesul acestora la imprumuturi de pana la 120.000 lei, fara garantii. Lansat in luna septembrie 2020, noul program de microcreditare vizeaza companiile de dimensiuni reduse, care intampina dificultati in accesarea serviciilor de finantare traditionale. De asemenea, micii fermieri IMM au beneficiat de sprjin prin finantarea in avans a subventiilor APIA, la sfarsitul T3 sunt peste 840 clienti beneficiari, cu un total de peste 210 milioane lei. Printr-un alt program european, “COSME” (Competitive Small Medium Enterprise) aproximativ 200 de IMM-uri au accesat finantari de peste 50 milioane de lei in 2020. In plus, banca participa si la implementarea programului de granturi guvernamentale pentru IMM-uri, in valoare de aproape 1 miliard de euro.

Raiffeisen Bank a lansat, imediat dupa perioada de carantina, oferte foarte avantajoase pentru populatie, atat pentru creditele de consum, cat si pentru creditele ipotecare. Astfel, banca a atins in lunile din T3 2020 volume record de credite noi pentru persoanele fizice, ceea ce a contribuit substantial la cresterea de 3% a stocului total de credite acordate clientilor, fata de trimestrul similar din 2019. Raiffeisen Bank administreaza cel mai mare portofoliu de carduri de credit active din Romania, 530.000, iar numarul de carduri de debit active a trecut de 2 milioane.

Procesul de digitalizare – schimbari rapide si profunde in banca

Numarul clientilor digitali ai bancii (cei care folosesc aplicatiile de online si mobile banking) a ajuns in trimestrul al treilea din 2020 la 800.000. In septembrie 2020 s-a implinit un an de cand a fost lansata optiunea “Smart Hour”, in aplicatiile Smart Mobile si Raiffeisen Online, prin care clientii Raiffeisen Bank pot face schimburi valutare lei-euro sau euro-lei de maxim 1500 euro, la cursul BNR pentru o ora, de la 10:00 la 11:00. In medie, 300.000 de clienti acceseaza serviciile digitale in fiecare zi, iar numarul utilizatorilor de mobile banking a crescut cu 30% in ultimul an (septembrie 2020 fata de septembrie 2019).

Serviciile de internet banking si mobile banking sunt folosite activ de mai mult de 80% din portofoliul de clienti persoane juridice ai bancii. In septembrie 2020 banca a lansat si optiunea de plata in rate pentru posesorii de carduri de credit Visa Business (carduri destinate persoanelor juridice). Raiffeisen Bank are si noua platforma de factoring “FlexiBill Factoring” care va permite interactiuni online mai eficiente cu clientii sai, iar semnatura electronica oferita de banca pentru contractele de servicii tranzactionale este o noua caracteristica care simplifica mult procesul pentru companii si elimina hartia.

In trimestrul al treilea din 2020, departamentul de Investment Banking al Raiffeisen Bank a fost consultant financiar exclusiv in vanzarea Wirecard Romania S.A. (“Wirecard Romania”), procesator de plati cu pozitie de lider in Romania, catre SIBS, furnizor de servicii de plata cu pozitie de lider in Europa.

Raiffeisen Bank a ajuns la active totale de 49,61 miliarde lei la 30 septembrie 2020, o crestere de 17%, an la an

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,1 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.900 de angajati, 340 de agentii in toata tara, 750 de ATM-uri, 370 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 23.500 de POS-uri.