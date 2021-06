Raiffeisen Bank a lansat in faza pilot o noua platforma de comunicare si interactiune cu IMM-urile si cu clientii sai Premium Persoane Fizice – RaiConnect. Este vorba de o aplicație care asigura legatura audio-video la distanta intre clienti si responsabilii bancari dedicati. Lansarea acestei platforme este un pas important spre un model de business centrat pe consilierea de la distanta a clientilor, rapida si facila.

La inceputul acestei luni, Raiffeisen Bank a dat startul pentru contactarea efectiva a clientilor Premium Persoane Fizice si a celor IMM si inrolarea lor in noua platforma RaiConnect. In prezent cateva sute de clienti beneficiaza de bancher personal prin aceasta platforma noua, iar banca colecteaza opiniile in timp real, pentru a imbunatati functionalitatile acesteia.

“Ma bucur ca am reusit sa implementam acest nou model de comunicare cu clientii, prin RaiConnect. In aceasta prima faza avem o echipa de 9 bancheri dedicati clientilor IMM si 10 bancheri dedicati clientilor Premium, colegi entuziasti si experimentati din toate regiunile tarii care contacteaza clientii si ii familiarizeaza cu acest serviciu de consultanta la distanta, cu scopul de a aduce banca mai aproape de ei si de nevoile lor. Inceputul este promitator si suntem receptivi la toate opiniile pe care le primim, atat de la colegi, cat si de la clienti, pentru a le integra si a face din RaiConnect canalul preferat de comunicare al clientilor nostri.” a spus Vladimir Kalinov, vicepresedinte Retail la Raiffeisen Bank.

Platforma RaiConnect ajuta clientii sa-si gestioneze mai usor si mai rapid situatia financiara si portofoliul de produse si servicii bancare.