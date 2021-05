Raiffeisen Bank publica al 12-lea Raport de Sustenabilitate al Bancii, cu titlul „Pentru urmatorul deceniu de sustenabilitate”. Raportul prezinta informatii despre performanta non-financiara a companiei si despre impactul economic, social si de mediu in 2020.

Potrivit bancii, raportul ofera informatii despre solutiile oferite celor peste 2 milioane de clienti persoane fizice, aproape 100.000 de IMM-uri si peste 5000 de clienti corporate, despre angajati sau mediul de lucru, dar si despre eforturile bancii pentru finantare sustenabila sau investitiile in comunitate si impactul asupra mediului inconjurator. Temele care se regasesc in raport au fost stabilite in urma unei analize de materialitate desfasurate la inceputul anului 2021, in care toate partile implicate in activitatea noastra au indicat care sunt subiectele de interes in relatie cu Raiffeisen Bank.

Anul 2020 a fost marcat de masurile luate de Raiffeisen Bank pentru a proteja angajatii, clientii si partenerii companiei de efectele pandemiei COVID-19, accelerand in acelasi timp eforturile pentru inovatie si digitalizare. ”2020 a fost un an neobisnuit pentru fiecare dintre noi, atat la nivel individual, cat si pentru intreaga societate. In Raiffeisen Bank, ne-am continuat misiunea de a fi un cetatean corporativ implicat in problemele comunitatii si am contribuit la ameliorarea efectelor pandemiei, prin oferirea de solutii clientilor aflati in dificultate, dar si prin sustinerea sistemului medical si a societatii civile. Raportul de sustenabilitate prezinta aceste eforturi, dar si planurile noastre pe termen lung de a construi un model de business responsabil pentru clientii, angajatii si partenerii nostri si pentru dezvoltarea sustenabila a societatii romanesti”, a declarat Steven van Groningen, Presedinte&CEO Raiffeisen Bank Romania, intr-un comunicat de presa.

Principalele rezultate inregistrate de Raiffeisen Bank in 2020* pe cei patru piloni urmariti de companie:

✅Angajamentul pentru banking responsabil:

Valoarea economica distribuita in societate a fost de 419 milioane de euro (mai mare cu 17% fata de anul anterior);

Raiffeisen Bank are peste 2 milioane de clienti persoane fizice, peste 99.000 IMM-uri si peste 5300 de clienti din zona corporate;

1 din 2 credite imobiliare acordate de Raiffeisen Bank in 2020 a fost pentru achizitia de imobile cu performanta energetica ridicata;

31% din portofoliul de obligatiuni verzi al RBI se afla in Romania;

112 antreprenori au beneficiat de finantare prin intermediul Factory by Raiffeisen Bank si 37 de tineri fermieri au participat la programul Masterclass of Business Agriculture.

✅Angajamentul Raiffeisen Bank pentru echipa:

In Raiffeisen Bank lucreaza 4965 de persoane, dintre care 75% sunt femei.

56.4% dintre pozitiile de management sunt ocupate de femei

40% dintre colegi au lucrat de acasa in perioada pandemiei

9 din 10 colegi se simt mandri sa lucreze pentru Raiffeisen Bank

81% sustin ca Banca demonstreaza grija pentru echipa

✅Angajamentul Raiffeisen Bank pentru comunitate:

In 2020, Raiffeisen Bank a donat 1.6 milioane de lei catre spitale, servicii de ambulanta si inspectorate de urgenta

Valoarea totala a investitiilor in comunitate a fost de 8.29 milioane de lei, cu 14% mai mari decat in anul anterior

Peste 370.000 de persoane au fost beneficiari ai proiecte comunitare sprijinite de Banca

30% din bugetul investitiilor in comunitate a fost investit in proiecte de educatie, iar 28% pentru sanatate.

✅Angajamentul Raiffeisen Bank pentru protectia mediului inconjurator:

41,6% din totalul energiei electrice consumate in 2020 provine din surse regenerabile

Au fost reciclate 83 de tone de deseuri periculoase (corpuri de iluminat, baterii, DEE-uri)

*Procesul de raportare a impactului economic, social si de mediu al Raiffeisen Bank urmareste metodologia standardelor Global Reporting Initiative (GRI) si raspunde cerintelor Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2016 si Ordinului Ministerului Finantelor Publice 3.456/2018. Informatiile privind investitiile comunitare au fost raportate in conformitate cu metodologia London Benchmarking Group (LBG). Pentru prima data, 15 dintre indicatorii prezentati in raport au fost auditati extern, conform standardului ISAE 3000 (International Standard of Assurance Engagements).

Raiffeisen Bank Romania are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.900 de angajati, 330 de agentii in toata tara, 720 de ATM-uri, 393 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.500 de POS-uri.