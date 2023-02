Raiffeisen Bank România a încheiat anul cu un profit net de 254 de milioane de euro, în creștere cu 46,8% față de rezultatul din 2021, pe fondul creșterii puternice a volumului de credite – plus 21%, dar și veniturilor din dobânzi – plus 32%, potrivit datelor RBI. În ultimul trimestru din 2022, banca a realizat un profit net de 64 milioane euro.

Reamintim că in 2021, profitul băncii a fost de 171 mil euro

Potrivit raportului preliminar, banca a inregistrat o creștere a împrumuturilor noi de două cifre pe piețele cheie din CE și SEE în 2022, iar sucursala din Romania are o cresterea este semnificativă de 21%, ajungâng la 8,1 milioane euro. Depozitele clienților Raiffeisen au rămas la cifra de 10 miliarde de euro.

În 2022, Raiffeisen a realizat venituri nete din dobânzi de 489 de milioane de euro, o creștere de 32,3%. În schimb, veniturile băncii din comisioane au rămas la un nivel relativ constant de 180 de milioane de euro (față de 177 mil). Totodată, veniturile operaționale ale băncii au ajuns la 661 mil. euro, în creștere de la 550 milioane euro.

Activele băncii au ajuns la 12,6 mld euro, in creștere de la 12, 1 mld euro, plus 4,6%. Datele arată că banca a inregistrat o creștere a personalului din Romania, numărul anagajatilor a crescut în 2022 cu 5,9%, de la 4,799 (in 2021) la 5.084.

Raiffeisen Bank Internațional a realizat, în 2022, un profit de 3,62 miliarde euro

Raiffeisen Bank International (RBI) a încheiat 2022 cu un profit consolidat de 3,62 miliarde euro, în creştere de peste două ori faţă de rezultatul obţinut în 2021, portivit raportului financiar al grupului.

Raiffeisen Bank International din Austria, una dintre băncile din Europa cele mai expuse Rusiei, a declarat marți că profitul din trimestrul al patrulea s-a dublat și că a „avansat” evaluarea viitorului afacerilor Raiffesien din Rusia și Belarus. Profitul consolidat în T4 a fost de 826 de milioane de euro (897,78 milioane de dolari), o creștere considerabilă față de cele 317 milioane de euro în urmă cu un an.

Johann Strobl, CEO, a declarat că RBI a „avansat” evaluarea afacerilor de acolo, dar nu a oferit detalii.

„Operăm într-un mediu de piață complex, necunoscut anterior. Aceasta include cerințe legale și de reglementare în continuă schimbare”, a spus el.

RBI a mai spus că va recomanda un dividend de până la 80 de cenți pe acțiune.