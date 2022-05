Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de 218 milioane de lei, in crestere cu 10% fata de primul trimestru 2021. Cresterea profitului a fost determinata de cresterea activitatii tranzactionale a clientilor, atat persoane fizice, cat si companii, in paralel cu mentinerea profilului de risc al bancii la un nivel foarte bun, potrivit bancii.

„Rezultatele noastre bune din primele trei luni ale anului 2022 reflecta procesul de relansare economica, manifestat imediat dupa perioada cea mai critica a pandemiei. Astfel, soldul de credite nete al bancii a crescut cu 19% fata de T1 2021, cu rezultate bune pentru toate segmentele de business. Stocul creditelor acordate corporatiilor a inregistrat o evolutie excelenta, cu o crestere de 30%, in timp ce activitatea de creditare pentru categoria de clienti IMM a generat un avans al stocului de aproape 10%, iar pentru creditele acordate persoanelor fizice am obtinut o crestere similara, de 11% an la an. Depozitele atrase de banca au inregistrat o crestere de 13% in primul trimestru al anului 2022, fata de aceeasi perioada din 2021, in principal din sectorul corporatiilor mari si medii. Din 24 februarie 2022 ne confruntam insa cu o situatie extrem de imprevizibila si dificila, razboiul din Ucraina, care determina schimbari in comportamentul clientilor. Mai ales in momente ca acestea, facem tot posibilul pentru a oferi clienților cele mai bune sfaturi financiare si ne straduim sa imbunatatim interactiunea cu banca pentru a le face viata mai usoara.” a spus Zdenek Romanek, presedinte & CEO Raiffeisen Bank

Venitul operational al bancii la 31 martie 2022 a fost de 692 de milioane de lei, cu 12% mai mult decat in trimestrul I al anului precedent. Veniturile din dobanzi au crescut cu 16%, sustinute de volume de credite mai mari, dar si de un trend ascendent pentru ratele de dobanda din piata. Veniturile nete din comisioane au crescut de asemenea cu 12% in T1 2022, fata de T1 al anului trecut, pe fondul unei activitati tranzactionale intense a clientilor nostri, in special in ceea ce priveste schimburile valutare si comisioanele din asigurarile aferente creditelor.

Cheltuielile operationale la T1 2022 sunt in crestere cu 8% fata de T1 2021, in special din zona costurilor salariale, a cheltuielilor IT si, intr-o masura mai mica, din zona de utilitati si carburanti. Presiunile inflationiste care afecteaza economia in ansamblu isi fac simtite efectele si asupra costurilor operationale ale bancii.

“Cu toate aceste presiuni asupra costurilor, prioritatile noastre raman sa fim o echipa valoroasa de profesionisti, multumita de mediul de lucru si sa continuam investitiile in digitalizarea serviciilor bancii pentru a raspunde cat mai bine si mai rapid nevoilor clientilor. Luam in calcul optimizarea unor cheltuieli neesentiale pentru strategia noastra, cum sunt cele pentru operatiunile cu numerar sau cheltuielile cu chiriile. Costul cu provizioanele se mentine la un nivel scazut, pe fondul unui comportament bun de plata al clientilor nostri, care au reusit sa depaseasca mai bine decat ne-am fi asteptat provocarile perioadei pandemice”, a adaugat Zdenek Romanek.

Anul 2022 a adus noi provocari geopolitice si economice, iar abordarea prudenta a bancii cu privire la riscul de credit a determinat cresterea costului cu provizioanele de la 8 milioane de lei in T1 2021 la 20 milioane de lei in T1 2022.

Experiența clienților s-a imbunatatit datorita fluxurilor de înrolare si creditare complet digitale

In primul trimestru din 2022, in platforma Puls de colectare a feedback-ului clientilor s-a inregistrat cel mai bun scoring de satisfactie de pana acum pentru fluxul de inrolare digitala. Orice ersoana care doreste sa devina client al Raiffeisen Bank poate sa o faca simplu, direct din aplicatia de mobile banking Smart Mobile, fara a fi nevoie de o deplasare la banca.

Portofoliul de clienti digitali activi persoane fizice a continuat sa creasca la Raiffeisen Bank cu peste 50.000 de utilizatori activi in primele trei luni ale acestui an, ajungand la peste 1,1 milioane de clienti digitali activi la 31 martie 2022.

In luna martie, ca urmare a evolutiei ratelor de piata, a inflatiei, dar si a situatiei create de razboiul din Ucraina, banca a crescut dobanzile la produsele de economisire in lei, cu pana la 2,5 puncte procentuale. Produsele de economisire pentru persoane fizice la Raiffeisen Bank sunt disponibile exclusiv in aplicatiile digitale, Raiffeisen Smart Mobile si Raiffeisen Online.

Raiffeisen Bank continua sa fie unul dintre liderii pietei cardurilor de credit din Romania, cu un portofoliu de peste 550.000 de carduri active. Numarul tranzactiilor e-commerce efectuate de persoane fizice, prin intermediul cardurilor de debit Raiffeisen Bank a crescut cu 34%, fata de primele 3 luni ale anului trecut.

Clientii Raiffeisen Bank pot face plati cu telefonul prin RaiPay pe Android, descarcand aplicatia din Google Play Store sau Huawei AppGallery, cu Apple Pay pe iOS si cu Garmin Pay, pe ceasurile Garmin. In primul trimestru din 2022, a crescut cu 83% numarul platilor efectuate de clientii Raiffeisen Bank cu telefonul sau cu ceasul.

In primul trimestru 2022, clientii au revenit la comportamentul de dinaintea pandemiei, iar platile cu cardurile de debit Raiffeisen destinate cumpararii online de bilete de avion s-au dublat fata de primul trimestru 2021, la fel si achizitiile de vacante. Platile cu cardurile bancii la hoteluri, restaurante si baruri au crescut cu 70% fata de primul trimestru al anului 2021.

In primele 3 luni, peste 15.000 de clienti au luat un credit de nevoi personale Flexicredit

In acelasi timp, peste 15.000 de clienti au luat un credit de nevoi personale (Flexicredit) de la Raiffeisen Bank pentru renovarea locuintei, iar alti 5.000 au cumparat o masina in primele trei luni ale acestui an. Acoperirea cheltuielilor medicale sau finantarea unor evenimente speciale au fost alte motive pentru care clientii Raiffeisen Bank au solicitat un imprumut personal.

Securitatea platilor online e, de asemenea, o preocupare permanenta a bancii si a clientilor sai. Utilizatorii aplicatiei RaiPay pot activa un card de unica folosinta, atasat cardului lor de cumparaturi, pe care il pot utiliza pentru site-urile noi sau cele vizitate mai rar. Pot fi generate pana la 10 carduri unice pe zi, cu valabilitate de 30 de minute.

Finantarea sustenabila progreseaza pe toate segmentele de clienti

Impreuna cu grupul mama RBI, Raiffeisen Bank isi asuma un rol esential in procesul de tranzitie la o economie verde. Banca urmareste sa genereze impact pozitiv in societate, atat prin modul in care opereaza, cat si prin proiectele pe care alege sa le finanteze.

Acordul de finantare in valoare de 325 milioane euro semnat de Raiffeisen Bank cu ROMGAZ, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, este un exemplu elocvent pentru angajamentul bancii in susținerea procesului de tranziție spre o economie mai verde si un sistem energetic cu emisii zero.

In primul trimestru din 2022, Raiffeisen Bank a acordat si primele credite verzi generate prin platforma de finantare sustenabila dedicata IMM-urilor. Creditele au fost acordate pentru achizitia de panouri fotovoltaice cu scopul transformarii sustenabile a afacerilor, dar si reducerii costurilor cu energia electrica. https://bank.raiffeisen.ro/ro/sustenabilitate/home.html;

Vanzarile de credite imobiliare din oferta standard a bancii acordate persoanelor fizice au crescut cu 40% în T1 2022 fata de T1 2021. In primele trei luni ale acestui an, creditele din categoria “Mortgage Green” au ajuns la o pondere de peste 41% din volumul de credite noi garantate cu ipoteca, acordate de banca, iar 85% dintre clienti au ales sa achizitioneze un apartament si 15% dintre ei au optat pentru achizitia unei case.

➡️ Rezultate pe scurt

➡️ Raiffeisen Bank raporteaza 218 milioane lei profit net in primul trimestru al anului 2022, in linie cu satisfactia clientilor care e in crestere;

➡️ Activele totale ale bancii au ajuns la 31 martie 2022 la 59,6 miliarde lei, o crestere de 14%, an la an;

➡️ Portofoliul de credite la valoare neta al bancii a depasit 34,3 miliarde de lei, cu 19% mai mult fata de T1 2021;

➡️ Depozitele clientilor au ajuns la 49,4 miliarde de lei in T1 2022, o crestere de 13% comparativ cu finalul lunii martie din anul precedent;

➡️ In primele trei luni ale acestui an, banca a ajutat peste 15.000 de clienti sa-si renoveze locuintele si 5.000 sa-si ia o masina;

In sprijinul cetatenilor ucrainieni, refugiati din calea razboiului

Raiffeisen Bank a venit in sprijinul cetatenilor ucraineni refugiati in Romania, prin oferirea accesului fara costuri la servicii bancare esentiale. Pentru cardurile emise in Ucraina, platile la POS-urile bancii si retragerile de numerar de la ATM/MFM-urile bancii au costuri 0. De asemenea, cetatenii ucraineni isi pot deschide un cont curent cu card de debit atasat, in lei, emis pe loc, in orice agentie a bancii, pe baza pasaportului sau a actului de identitate ucrainean. In plus, cei care fac si dovada unui contract de munca inregistrat in Romania pot beneficia de toate produsele si serviciile din oferta bancii. Raiffeisen Bank a pus la dispozitia clientilor sai si optiunea de donatie in aplicatia Smart Mobile, pentru Fondul de Urgenta lansat de United Way, care sprijina direct familiile refugiate in Romania cauza razboiului din Ucraina.