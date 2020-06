Raiffeisen Leasing lansează cu un program care sa ajute la restartul afacerilor romanesti dupa ce a acordat initial masurile de sprijin necesare clientilor afectati de pandemia COVID-19, masuri in urma carora compania a suspendat plata ratelor pentru un numar de 1187 de clienti. Scopul programului este de a sprijini producatorii romani, dezvoltarea productiei interne, pastrarea locurilor de munca si relansarea economiei romanesti, in contextul COVID-19.

Principalul avantaj al campaniei pentru sustinerea producatorilor romani este costul de finantare, care inseamna o reducere de 0,5% fata de dobanda standard, zero comision de administrare in primul an de leasing si 5% avans, posibil prin programul de garantare european COSME, pentru tranzactiile eligibile. In plus, programul ofera clientilor pana la 6 luni CASCO gratuit si reduceri la cotele de asigurare.

„Am continuat sa ne uitam spre viitor, la ce putem face si cum putem ajuta in contextul COVID-19. Am simtit un entuziasm si o dorinta de revenire puternica si din randul clientilor nostri si suntem aici pentru a-i sustine. Avem marele avantaj de a face parte dintr-un grup financiar puternic, cu o pozitie foarte buna de capital, care a dovedit sustenabilitate, responsabilitate si soliditate in piata si in alte momente critice pentru economie si care nu si-a stabilit niciodata o strategie doar pe termen scurt. Prin urmare, perspectivele sunt imbucuratoare pentru noi, putem ajuta la renasterea business-ului romanesc si o vom face.” a declarat Bob De Man, CEO Raiffeisen Leasing.

Pentru a face posibila revenirea economiei romanesti, resursele programului vor fi directionate catre sectoarele economice cu valoare adaugata in economie, catre companii romanesti, care produc sau comercializeaza bunuri finantabile in leasing financiar din domeniile constructii, agricultura, transporturi si auto, domenii cu ponderi foarte importante in economie.

„Ramanem constienti de faptul ca tot acest context creat de COVID-19 va continua sa aiba implicatii importante in viata noastra insa suntem pozitivi si increzatori ca totul va fi bine daca ne unim fortele sa ajutam, sa fim aproape de clientii si partenerii nostri. Ne asteptam la rezultate foarte bune pe aceasta campanie. Prioritatea Raiffeisen Leasing ramane sustinerea cilentilor, mentinerea continuitatii afacerilor lor si dezvoltarea continua a activitatii, prin leasing asa cum trebuie, corect, responsabil si sustenabil” a declarat Bob De Man, CEO Raiffeisen Leasing.