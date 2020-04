Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) organizația patronala a sectorului bancar românesc, a decis numirea lui Răsvan Radu, CEO al UniCredit Bank, ca Președinte al Consiliului Director. Sergiu Manea, CEO al BCR, care a deținut poziția in ultimii trei ani, a fost ales Vicepreședinte al CPBR.

Schimbările in structura Consiliului Director al CPBR au intrat in vigoare incepând cu data de 19 aprilie, fiind votate in unanimitate de către membri. Steven van Groningen, Președinte și CEO al Raiffeisen Bank, ramâne membru al Consiliului Director al CPBR, alaturi de Mihaela Bîtu (CEO ING Bank) și Francois Bloch (CEO al BRD), cel din urmă deținând si funcția de Trezorier al CPBR.

„Mulțumesc membrilor pentru încrederea acordată prin numirea in calitate de preşedinte al CPBR pentru urmatorii trei ani, numire care mă onorează, cu atât mai mult cu cât aceasta survine intr-un moment deloc ușor pentru economia românească in contextul pandemiei COVID-19”, a declarat Răsvan Radu.

„Știm că în ultima perioadă majoritatea angajaţilor, companiilor și comunităților au avut de suferit, că unora le este deja foarte greu şi că sprijinul din partea băncilor in perioada următoare este esenţial. Trăim într-un context dificil, însă cel mai important este să fim cu toţii parteneri în relansarea economiei, aşa încât, pe termen mediu şi lung, să ne revenim. Ne asumăm rolul cu responsabilitate faţă de angajaţii noştri, mulţi dintre ei fiind în tot acest timp în linia întâi, faţă de clienţii noştri şi faţă de comunităţi, pe care le-am susţinut şi vom continua să le susţinem în mod constant”.

Răsvan Radu este unul dintre fondatorii CPBR, organizație inființată in aprilie 2014.

CPBR, prin Federația Patronală a Serviciilor Financiare din România – Federația FinBan, e membru al Confederației Patronale Concordia, reprezentativă la nivel național. Confederația Patronală Concordia reprezintă companii cu capital românesc și străin, reunind unii dintre cei mai mari investitori în cele mai puternice federații sectoriale și având cea mai relevantă perspectivă asupra realităților economice și sociale, fiind în același timp afiliată la BusinessEurope și IOE – International Organization of Employers.

De asemenea, CPBR si Federația FinBan promovează și reprezintă în mod activ rolul de partener social al sectorului bancar prin agenda sa permanentă de discuții cu reprezentanții părții sindicale reuniți în Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci – FSAB, parte a Confederației Sindicale “Cartel Alfa”, reprezentativă la nivel național.

CPBR încurajează principiul rotației membrilor Consiliului Director la conducerea acestuia. Cele cinci bănci care compun CPBR dețin peste jumătate din totalul activelor bancare din sistem, angajatii acestora reprezentând circa 50% din totalul lucratorilor din sectorul bancar. Membrii CPBR sunt Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.