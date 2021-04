În această lună România așteaptă evaluările celor mai mari agenţii de rating privind ratingul de țară. Mai precis, Moody’s şi Standard&Poor’s vor anunţa o nouă decizie privind rating-ul României în data de 16 aprilie 2021, iar Fitch va publica pe data de 23 aprilie 2021 o nouă evaluare.

Cîţu: Împrumutul de pe pieţele internaţionale arată că am reuşit să câştigăm încrederea investitorilor. Sper ca agenţiile de rating să ţină cont

Împrumutul României de pe pieţele internaţionale arată că am reuşit să câştigăm încrederea investitorilor într-un an foarte important şi sper ca agenţiile de rating să ţină cont de acest lucru, declara in luna decembrie Florin Cîţu. Pe atunci șef la Finanţe, actualul Prim-Ministru era mai optimist decât aveau să decidă agentiile de rating. A doua zi, agenţia americană de rating Standard and Poor’s (S&P) a menţinut ratingul de ţară al României la nivelul recoman­dat investiţiilor, însă perspectiva a rămas negativă.

Motivul principal pentru care toate agenţiile de rating au schimbat perspectiva de ţară de la stabilă la negativă este deficitul bugetar. Criza sanitară a prins bugetul României cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană în 2019 (4,4% din PIB faţă de o medie UE de 0,5% din PIB). Așadar, din cauza acestui nivel deja ridicat, măsurile guvernamentale decise până în prezent pentru a sprijini economia au fost relativ limitate în dimensiune.

Deja se știa decizia agenţiei de evaluare financiară Fitch Ratings, cand, la finalul lunii octombrie, modifica ratingul suveran al României la “BBB minus” cu perspectivă negativă, aceasta fiind ultima notă din categoria “investment-grade”, recomandat pentru investiţii. Potrivit agenţiei, ratingul României este susţinut de nivelul moderat al datoriei guvernamentale, precum şi de un PIB per capita şi indicatorii privind guvernanţa şi dezvoltarea umană, care sunt peste cele ale altor ţări care beneficiază de un rating din categoria “BBB”. Însă acestea puncte tari sunt contrabalansate de un deficit bugetar şi un deficit de cont curent mari comparativ cu ale altor ţări.

Factorii care duc la retrogradarea sau îmbunătățirea ratingului de țară

Agenţiile de evaluare subliniază că principalii factori care, individual sau împreună, ar putea conduce la o retrogradarea ratingului suveran sunt: o deteriorare bruscă a sustenabilităţii datoriei pe termen mediu (de exemplu, um eşec în a compensa sau amâna majorarea cheltuielilor şi/sau a implementa o strategie credibilă de consolidare pe termen mediu după şocul provocat de pandemie), precum şi perspective mai slabe de creştere economică pe termen mediu, de exemplu ca urmare a unei perioade mai lungi de contracţie economică.

Principalii factori care ar putea conduce la o îmbunătăţire a ratingului sunt încrederea că raportul datorie/PIB se va stabiliza pe termen mediu, de exemplu ca urmare a unei consolidări fiscale după pandemie, precum şi o reducere a vulnerabilităţilor externe, via o îmbunătăţire susţinută a indicatorilor privind datoria externă.

Va exista o îmbunătățire a ratingului de țară? La ce se așteaptă economiștii

Prezent în direct la Digi 24, economistul șef al Raffeisen Bank, Ionuț Dummitru a declarat că se așteaptă ca șcenariul de bază să se mențină, iar ratingul de țară să rămână la nivelul actual.

“Proiecțiile de creștere economică s-au îmbunătățit semnificativ, atat așteptările marilor bănci dar și ale institutiilor importante. FMI are în vedere cu o creștere economică de 7%, iar Raiffeisen Bank a crescut așteptările până la 5,2%, însă alte instituții ne vad cu o creștere economică mai sus, spre 8-9%, deci așteptările privind creșterea economică s-a îmbuntățit față de acum câteva luni de zile, ceea ce pentru ratingul de țară ar trebui sa fie o veste bună. Deci, în scenariul de bază mă aștept să nu se modifice nimic, să se mențină ratingul investițional cu perspectivă la negativă. Aș spune ca sunt șanse reduse de îmbunătatire la stabilă”, a mai precizat Dumitru.

Cât privește recuperarea economică care ar conta măcar pentru o păstrare a ratingului, economistul șef al Raffeisen Bank afirmă că sunt șanse destul de bune ca economia să-și revină rapid, de fapt aceste așteptări sunt prezente atat în UE cât și in SUA. “Putem recupera anul acesta (n.r. scăderea economica din 2020), în condițiile în care ne așteptăm ca recuperarea economică să fie una destul de rapidă peste tot în UE , și în SUA, într-un context în care avem această perspectivă pozitivă creată de procesul de vaccinare. Pe măsura ce crește numărul populației imunizate, perspectivele de creștere economică se îmbunătățesc”, a mai spus Ionuț Dumitru.

De ce sunt importante aceste evaluari? Un rating de țară bun înseamnă împrumuturi mai ieftine

În momentul în care ratingul de țară este coborât de către agențiile de rating, în general, cresc costurile la care se împumută guvernele pe piețele internaționale. Cu alte cuvinte, un rating bun înseamnă împrumuturi mai ieftine pe piața internațională, apoi tendința se va regăsi pe piața autohtonă.