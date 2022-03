Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni la 4,99% pe an, de la 4,39% pe an vineri (plus 2,3%), conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Un nivel similar ridicat al ROBOR a fost consemnat în 1 august 2013 – 4,49% pe an.

La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.

Și indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 4,58% pe an, de la 4,48% pe an în şedinţa anterioară, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 4,64%, de la 4,55%.

Băncile Centrale sunt în luptă cu inflația. BNR estimează o rată a inflației din două cifre

Avem deja noi previziuni ce întrevăd alte creșteri ale prețurilor de consum, și implicit alte creșteri ale dobânzii cheie în lunile următoare, în condițiile în care domolirea inflaței pare tot mai greu de realizat. În esență, BNR are toate armele pe masă, asa cum anunțau oficialii.

Cum avem o creștere generalizată a prețurilor, BNR folosește cel mai puternic instrument monetar, deci creșterea dobânzilor este sigură. Deja știm că Banca Nationala a Romaniei este hotarata sa tempereze dinamica preturilor aflate in sfera de influenta a politicii monetare și vrea să respecte mandatul de asigurare a stabilitatii preturilor.

Reamintim că BNR a început aplicarea tratamentului contra inflației, în urmă cu câteva luni prin stoparea achizițiilor titlurilor de stat, a făcut un management al lichidității mai strâns, apoi a tras “primul glont” – o primă creștere a dobânzii. Iar Banca Centrală a anunțat deja că va continua acțiunile, dar treptat, nu vorbim de șocuri.

În perioada următoare vom asista la o scumpire a banilor, iar costul ridicat al banilor se va observa imediat pe piața dobânzilor care vor crește atât pentru credite, cât și pentru depozite.

Practic, vom vedea rate mai mari la credite, dobanzi mai mari la imprumuturile noi (in curand), din cauza costurilor în creștere, dar și o stimulare a economisirii, datorate dobânzilor în creștere.

Economiștii estimează că dobânzile se vor tempera în câțiva ani, dar până atunci vom achita rate la credite și cu câteva sute de lei în creștere.