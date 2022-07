Indicele Robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a trecut joi de pragul psihologic de 7%, atingând valoarea de 7,05%. Miercuri, BNR anunța că valoarea indicelui se situa la 6,99%. De asemenea, indicele Robor la 6 luni a crescut astăzi la 7,24%, de la 7,18%.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. În 7 iulie 2021, in urmă cu un an, ROBOR se situa la minim – 1, 49%.

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calculul costului creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă continuâ marşul forţat după ce BNR a majorat dobânda de referinţă la 4,75%.

Dobânzile au început să crească puternic după creşterea inflaţiei şi războiul din Ucraina. BNR deja a majorat dobânda de politică monetară în cinci ședinte, până la 4,75%, în condiţiile în care inflaţia a fost, în luna iunie, de 15,05 %, dar economiștii și Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu recunosc că nu am atins vârful inflației pe care mulți analiști îl văd la 16-17%.

În acest tablou plin de incertitudini, economiștii vorbesc de dobânzi tot mai mari, iar BNR este așteptată să crească dobânda cheie la 6% – 6,25%, până în final de an. Iar în acest scenariu, este foarte probabil ca ROBOR să atingă 7,5%, chiar 8%, susțin analiștii.

Recent, Valentin Tătaru, economist sef al ING Bank anunța că banca și-a schimbat previziunile, vorind despre o dobânda cheie de 6%. “Am revizuit marginal în sus previziunile noastre finale ale ratei cheie de la 5,50% la 6,00%, în principal, pe baza ultimelor decizii ale băncilor centrale regionale. Vedem o creștere de 75 pb în iulie și una similară în august, urmată de o moderare ulterioara”, susține analistul ING.

Ce opțiuni ai când rata lunară îți golește contul

La această întrebare a răspuns chiar ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu. Domnia sa explică că decizia de ați amâna plata ratei la bancă este o opțiune doar dacă ai nevoie reală. Mai mult, această decizie va afecta clientul prin costuri mai ridicate după perioada de amânare.

“Orice amânare înseamnă că la final vei plăti ce ai amânat plus dobânda care s-a acumulat pe perioada respectivă. Deci, vei plăti mai mult îndiferent de nivelul dobânzii”, a precizat ministrul.

Domnia sa explică cum poți obține diminuarea ratei lunare. “O refinanțare, o schimbare de dobândă – de la variabilă la fixă – este una dintre soluții atunci când dobânda este volatilă, o trecere pe indicator- de la ROBOR la IRCC, o restructurare de credit, poate ai achitat o parte din credit si il restructurezi astfel încât să ai o rată scadenta mai mică (nr. – prin creșterea perioadei de rambursare pentru a diminua rata lunară)”, a explicat Adrian Câciu.