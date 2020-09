Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni, 14 septembrie 2020, la 1,98% pe an, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Vineri, ROBOR 3M era cotat la 1,99% pe an.

ROBOR este important pentru debitorii cu rate bancare

ROBOR este un indicator de referinţă pentru dobânzile la creditele în lei. O bancă foloseşte ROBOR la 3 luni sau la 6 luni pentru a calcula dobânzile la ratele pe care le plătiţi în fiecare lună, adăugând o marjă pe care o stabileşte în funcţie de riscul pe care consideră că şi-l asumă când acordă un credit.

La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la începutul acestui an se situa la 3,19%. Pe data de 13 septembrie a anului trecut, indicele ROBOR era de 3,05% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 2,05%, de la 2,06%, cât era vineri, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 2,10% pe an.

BNR va publica o nouă valoare a IRCC la 1 octombrie

În prezent, creditele noi acordate se raportează la IRCC. Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,41% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2020, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,44%.

Începând cu 2 mai 2019, Banca Națională a României publică zilnic indicele de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare dintr-o anumită perioadă (IRCC).

La finalul fiecărui trimestru, se determină o valoare actualizată a acestuia, care apoi este aplicată pentru următorul trimestru tuturor împrumuturilor cu dobândă variabilă luate de consumatori.