Indicele Robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a trecut luni, 1 august 2022 de pragul psihologic de 8%, atingând valoarea de 8,01%. Vineri, BNR anunța că valoarea indicelui se situa la 7,97%. De asemenea, indicele Robor la 6 luni a crescut astăzi la 8,08%, de la 8,13%.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. În 2 august 2021, in urmă cu un an, ROBOR se situa la minim – 1, 49%.

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calculul costului creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă continuâ marşul forţat după ce BNR a majorat dobânda de referinţă la 4,75%.

Dobânzile au început să crească puternic după creşterea inflaţiei şi războiul din Ucraina. BNR deja a majorat dobânda de politică monetară în cinci ședinte, până la 4,75%, în condiţiile în care inflaţia a fost, în luna iunie, de 15,05 %, dar economiștii și Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu recunosc că nu am atins vârful inflației pe care mulți analiști îl văd la 16-17%.

Reamintim că vineri, 5 august, va avea loc o nouă ședință a CA al BNR pe probleme de politică monetară, iar analiștii se așteaptă o nouă majorare a dobânzii-cheie. În acest scenariu plin de incertitudini, economiștii consideră că vom asista la majorarea dobânzii cheie până la 6% – 7%, până în final de an. Astfel, vom asista la creșterea ratelor la credite și este tot mai probabil ca ROBOR să atingă 8-10%%, susțin analiștii.

Recent, analistul Iancu Guda declara că ROBOR va atinge 10%, spre final de an, iar trendul va fi același și pentru IRCC.

“Inflatia depaseste 15%, de 2 ori peste media UE, Robor 3 luni testeaza astazi pragul de 8%, se va apropia de 10% pana la finalul anului, iar IRCC va urmari acelasi trend, cu un decalaj de 6 luni”, avertiza Guda.