ING Bank România lansează o nouă ofertă pentru creditele ipotecare, menită să susțină planurile clienților de a achiziționa o locuință chiar și în acest context economic nou, imprevizibil, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin aceasta, ING Bank România urmărește să ofere produse care să asigure protecție în cazul posibilelor fluctuații ale dobânzilor, totodată încurajând o contribuție mai ridicată din partea acestora. Astfel, clienții care pot contribui cu un avans mai mare de 25% din valoarea proprietății beneficiază de un discount de 0,5% la rata dobânzii aplicată creditului. În aceste condiții, aceștia pot economisi aproximativ 200 RON/lună, ceea ce semnifică o reducere de cca. 17% din rata lunară achitată.

”Pentru a putea întâmpina nevoile clienților noștri în acest context încă imprevizibil pentru noi toți, ne-am revizuit produsele și credem că punem la dispoziție una dintre cele mai bune oferte de pe piața din România pentru achiziția unei locuințe. Contribuția clienților la achiziția locuinței pornește de la 15%, cu un discount de dobândă de 0,5% pentru o contribuție proprie care depășește 25%. Oferta de dobândă fixă, pentru produsul 7FIX, este foarte competitivă. Astfel, ne dorim să oferim clienților predictibilitatea ratei de plătit pentru următorii șapte ani și, în același timp, protecție în cazul fluctuațiilor indicilor de referință variabili. Totodată, credem în continuare în politica noastră de creditare responsabilă și în faptul că trebuie să ne sfătuim cât mai bine clienții în perioada următoare. De aceea, încercăm să asigurăm prin oferta noastră un minim de predictibilitate în ceea ce privește rata lunară, cu recomandarea către clienți de a contribui peste pragul de 15% la achiziția locuinței, o abordare prudentă pe termen mediu și lung”, a declarat Roxana Cristea, Head of Lending, ING Bank România.

ING Bank și-a adaptat oferta și pentru clienții care nu dispun de un avans de peste 25%. Aceștia au acum posibilitatea de a contracta un credit ipotecar cu avans minim de 15% din valoarea imobilului, cu o dobândă în continuare competitivă față de cele din piață. Noua ofertă de credit ipotecar este accesibilă atât clienților cu vechime în cadrul ING, cât și clienților noi. Obținerea acesteia nu este condiționată de încasarea veniturilor la ING Bank România.

În plus, banca pune la dispoziția persoanelor fizice creditul 7FIX, care oferă predictibilitate și protecție timp de șapte ani, rata lunară de plată fiind fixă.

Perioada de analiză a solicitării de credit este mult sub media altor programe de creditare. Începând cu al optulea an, dobândă este variabilă, calculată ca suma între marja fixă de 2,56% și indicele IRCC. Totodată, dacă suma împrumutată depășește pragul de 400.000 de lei, dobânda scade de la 5,00%, la 4,70% pentru creditul cu rată fixă (7FIX) și 4,60% pentru cel cu rată variabilă.

Astfel, pentru creditul ipotecar cu rata variabilă, dobânda este între 4,60% și 5,67%, iar pentru creditul 7FIX este între 4,70% si 5,80%, în funcție de variabilele de avans, perioadă și asigurare luate în calcul.

Indiferent de valoarea avansului, creditele acordate sunt în lei, neexistând astfel riscul de curs valutar pe termen lung. Pentru clienții care vor transfera suma în euro către vânzător, ING Bank oferă comision zero de transfer și un curs de schimb valutar preferențial. De asemenea, de la momentul solicitării, toți clienții au la dispoziție 90 de zile în care oferta rămâne rezervată. În situația în care prețurile produselor ING Bank scad între timp, iar aplicația încă se află în analiză, clientul primește în continuare cea mai mică dobândă disponibilă în ofertă.