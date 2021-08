Banca Comercială Română își continuă atelierele gratuite de educație financiară din cadrul programului Școala de Bani. Din 6 august, BCR te invită în sălile de curs din 5 orașe, atât copiii, cât și adulți să învețe de la profesorii BCR despre tainele banilor, timp de o oră și jumătate.

Caravana Școala de Bani, denumită generic Școala de Bani Pe Roți – FliP, va ajunge, mai întâi, în București, Timișoara, Galați, Piatra Neamț și Oradea. În premieră, cursurile vor avea loc în spații special amenajate din marile mall-uri și spații de coworking, cum ar fi: Promenada Mall București, Shopping City Timișoara, Shopping City Galați, Rubik Hub Piatra Neamț, Comuniteca Oradea.

Înscrierile se fac astfel:

▶️ atelierele pentru copii: https://www.scoaladebani.ro/pe-roti/inscriere

▶️ atelierele pentru adulți: https://www.scoaladebani.ro/webinar

▶️ la infodesk, în mall-urile partenere

▶️ la recepțiile spațiilor de coworking partenere

▶️ la numărul de telefon: 0725 772 255

În perioada următoare, caravana va ajunge și în alte orașe din țară, ce vor fi confirmate și anunțate curând pe site-ul Școala de Bani.

În 2021, peste 18.000 de români, atât copii, cât și tineri și adulți, au participat la atelierele online, fiind organizate peste 470 de cursuri de educație financiară. Doar în cadrul proiectului Școala de Bani pe Roți, organizat în parteneriat cu Școala de Valori, au participat până acum peste 59.000 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani.

Despre atelierele de educație financiară

Ce spun copiii: „Acum sunt mai atent și economisesc lumina, sting becul în camera în care nu stau, nu țin încărcătorul de la telefon în priză, nu las apa să curgă când mă spăl pe dinți. Îmi folosesc banii cu înțelepciune și cand îmi doresc un lucru de care am nevoie, apelez la pușculiță și îmi asum fiecare cheltuială pe care o fac”, a spus Luca, participant de 11 ani din Piatra Neamț.

Ce spun adulții: „Întotdeauna am avut probleme cu economisitul. Deși am avut perioade cu câștiguri bune, tot nu reușeam să salvez prea mult. Iar la cursul de educație financiară am învățat un lucru care poate părea banal sau mult prea evident, dar pe care nu îl conștientizam înainte. Este vorba despre a avea un obiectiv concret și bine fixat în timp, pe care să-l urmărești și să faci pași mici în îndeplinirea lui. Chiar ajută!”, a mărturisit Adela, participantă de 28 de ani din București.

Ce spun trainerii: „Am avut șansa să fiu trainer în cadrul proiectului FLiP, iar, pentru mine, Școala de Bani pe Roți a fost o experiență ce m-a ajutat să mă dezvolt, timp în care îi ajutam și eu pe alții să se dezvolte. Școala de Bani este un proiect ce a demonstrat tuturor că și în astfel de perioade, nu foarte prietenoase, putem să îi facem pe cei mici să învețe, distrându-se. Eu am rămas profund impresionată de această generație, ce vine din spate cu un bagaj de cunoștințe fantastic la care eu, când eram ceva mai mititică, doar visam” a spus Maria Sima, trainer FLiP.