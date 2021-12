Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă online, Școala Informală de IT și InnovX-BCR a lansat, în premieră, șase aplicații care digitalizează instituțiile publice din România. Este vorba despre aplicații rezultate din ultimele două ediții „Challenge Accepted Hackathon”, eveniment anual organizat de Școala Informală de IT și finanțat de InnovX-BCR.

România se situează pe ultimul loc în UE în ceea ce privește serviciile publice digitale, conform ultimelor trei rapoarte anuale lansate de Comisia Europeană. Pornind de la această realitate, pentru a digitaliza România, și-au unit forțele peste 100 de pasionați de IT, 30 de mentori și 40 de parteneri în cadrul maratonului de codare „Challenge Accepted PaperHack”, organizat de Școala informală de IT în luna iunie a acestui an și susținut de InnovX-BCR.

Aplicațiile au fost testate de utilizatori reali și validate pentru implementare, iar acum sunt gata de utilizare. Acestea deservesc deja instituții publice locale, dar și asociații cu impact direct în societate, iar organizațiile și persoanele fizice sunt încurajate să le descarce și să le utilizează în mod gratuit.

Viitorul este al celor care vor stăpâni limba de date și tehnologie

Astăzi, tehnologia atinge fiecare aspect al vieții noastre, și implicit al organizațiilor sau companiilor. De la afaceri la comunicare, la sănătate și siguranță totul se bazează pe tehnologie. Acesta este motivul pentru care este vital ca, pe măsură ce tehnologia evoluează, noi toți să evoluăm odată cu ea. Iar “viitorul este al celor care vor stăpâni limba de date și tehnologie” a spus în cadrul conferinței Ionuț Stanimir, Director de Marketing & Comunicare BCR.

De altfel, oficialul a ținut să puncteze interesul pentru acest domeniu și importanța acestuia în următorii 10 ani.

“Următoarea decadă va fi o luptă pe viață și pe moarte pentru competitivitate și talent. Cine știe să vorbească date și tehnologie va progresa. Cine va ști să organizeze sisteme mari de date și tehnologie va progresa, iar cine nu – va rămâne în urmă. Cine va ști să investească, să-și păstreze, să-și motiveze, să-și antreneze, să-și provoace talentele vor fi o țară, un oraș, o comunitate de succes. Următoarea decadă va fi adevărata a patra revoluție industrială. Este o șansă imensă că noi să recuperăm, la fel cum este posibil ca noi să ratăm acest trend”, a susținut Ionuț Stanimir.

Potrivit oficialului, in viitor, indiferent unde vor lucra oamenii – in servicii creative, finanțe, sănătate sau mediu și biotehnologie, inclusiv în sectorul public – datele și tehnologia trebuie să devină <lingua franca> pentru o mulțime de oameni.

“Până când ne adaptăm sistemul formal la aceste “limbi străine”, cred că va dura, deci este foarte important ca noi să construim aceste școli de date și tehnologie, să dăm un ajutor societății, să ne implicăm. Cum este Școala informală de IT. De aici pornește ecosistemul. Pentru ca ecosistemul de start-up-uri de tehnologie să-și atingă potențialul maxim este nevoie de un catalizator, așa cum este munca echipei de la Școala Informală de IT de a stimula educația în tehnologie la firul ierbii. Crearea de soluții inteligente pentru sectorul public este cea mai mare oportunitate pe care o avem în prezent și sperăm că tot mai multe idei rezultate din aceste hackathoane să devină soluții reale Create și Gândite în România, să se transforme în start-up-uri și să scaleze la nivel regional și național”, a mai declarat oficialul BCR.

Ionuț Stanimir: Școala informală de IT pentru sectorul public o văd ca pe o necesitate

BCR pune o cărămidă la constructia educatiei alternative în domeniul tehnologiei cu ajutorul acceleratorului de start-upuri de tehnologie InnovX-BCR. În România este nevoie mare de profesioniști implicați precum Școala de IT și este nevoie de o preocupare intensă și constantă de promovare a acestor școli. “Este de interes ca la aceste școli să participe și cei din mediul public”, a subliniat directorul de marketing și comunicare al BCR.

Desigur, potrivit lui Ionuț Stanimir, există foarte mulți bani din fondurile europene care urmează să vină în România, dar foarte puțin conținut (aplicații, centre de inovare) care să populeze proiectele de care este nevoie.

“În momentul acesta este de datoria noastră să populăm programele care au fonduri semnificative pentru digitalizare, fix cu concepte de hackathons în sectorul public, centre de inovare și design de concept și calificări în domeniul tehnologiei. Nu doar antreprenorii și studenții de la Automatică și Calculatoare sunt datori să înțeleagă asta (limba de date și tehnologie), ci toți oamenii care gestionează probleme pentru alți milioane de oameni. Deci Școala informală de IT pentru sectorul public o văd ca pe o necesitate”, a conchis Ionuț Stanimir.

Cele șase aplicații lansate astazi:

● Hospice (implementat în Brașov) – platforma de cursuri de îngrijire paliativă online. Este o platformă de management a cursurilor, ce presupune integrarea gratuită și digitalizarea proceselor de înscriere, calificare, monitorizare, emitere a diplomelor și accesul cursanților la materialele de curs, participarea acestora la sesiunile online, posibilitatea susținerii examenelor de verificare a cunoștințelor dobândite.

● ABCDar (implementat în Iași) – Abecedar digital pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Aplicația prezintă o pagină web cu lecții pentru copii, unde aceștia pot scrie literele din alfabet și pot apăsa pe anumite imagini pentru a vedea scrierea literelor, dar și pronunția acestora.

● VIRO – Aplicație care permite utilizatorilor să identifice obiectivele turistice specifice unui anumit loc. Este o soluție software prin care ghizii locali pot crea trasee, în cadrul cărora pot să adauge și să prezinte locații cunoscute, atât prin intermediul scrisului, a pozelor, cât și pe cale auditivă.

● Ranger Helper (implementat în Cluj) – Instrument software prin care se pot gestiona eficient abonamentele de vânătoare și permisele de pescuit. Aplicația oferă, în primul rând, un sistem de informare actualizat a Regulamentelor de Pescuit ale Romsilva către pescarii amatori, autorizându-le accesul la abonamente, exclusiv în urma feedbackului primit de la pescari.

● City Inventory, Harta obiectivelor de patrimoniu (implementat în Timișoara) – Soluție software care ajută la gestiunea obiectivelor de patrimoniu. Aplicația constă în crearea unor pagini cu hărți interactive care să permită vizualizarea și administrarea obiectivelor de patrimoniu. În primă etapă, aplicația va deservi Consiliul Județean Timișoara.

● Risk Alert (implementat în Sălaj) – Aplicație pentru gestionarea eficientă (în cadrul secțiilor UPU) a bolnavilor ce suferă de boli rare. Risk Alert este o aplicație ce facilitează interacțiunea dintre medicul urgentist și pacient, prin stocarea informațiilor de tipul descrierii bolii sau bolilor rare de care suferă pacientul, dar și comportamentul pacientului în raport cu secțiile UPU (frecvență, gravitate etc). Acestea permit tratarea și izolarea corespunzătoare a bolnavilor cu boli rare, îmbunătățind semnificativ șansele lor la viață.