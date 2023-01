Ratele românilor vor crește și în 2023, după ce BNR a decis să miște ușor în sus rata dobanzii cheie, de la 6,75% pana la 7%. În ședința de astăzi, 10 ianuarie 2023, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor foarte ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023, potrivit BNR.

Cu o lichiditate mare și o inflație de bază ridicată, BNR decide încă o creștere a dobânzii, a unsprezecea majorare din ultimii doi ani. Potrivit comunicatului de presă, BNR se așteaptă la o inflație de o cifră in trimestrul III al anului curent, iar acestă scădere vine ca efect al prelungirii schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie până la 31 martie 2025.

Totodată, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută pe an, de la 5,75 la sută. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

O decizie anticipată de mulți economiști din bănci

Unii economiști din bănci se așteaptau la această nouă majorare a dobânzii de referință. Valentin Tătaru, ING, Andrei Rădulescu, BT, și Florian Libocor, BRD, au vorbit despre o posibilitate crescută de a vedea o dobândă mai mare în prima ședintă din an, chiar dacă una minimală. In schimb, Ciprian Dascălu, economistul-şef al BCR, se aștepta la o păstrare a dobânzii la nivelul actual de 6,75%.

Totodată, BNR vorbește despre o inflație de o cifră încă din trimestrul III al anului curent, ca efect al prelungirii schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie până la 31 martie 2025.

Era dobânzilor mici s-a încheiat de mult. La ce ne așteptăm în 2023

Pe tot parcursul anului 2022, din cauza creșterii ROBOR, și apoi IRCC, ratele debitorilor au crescut, chiar s-au dublat. Semnalul tras astăzi de BNR anunță continuarea creșterii dobânzilor la credite. Așadar, ratele vor crește și în acest an, românii și companiile vor avea de achitat sume mai mari pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Și cei care au carduri de credit vor avea de achitat plăți majorate, după actualizarea dobanzilor. Doar clienții cu depozite bancare se pot aștepta la modificări ale dobânzilor, în sus, pe parcusul primului trimestru din an. Desigur, stii deja că dobânzile acestor produse nu acoperă inflația actuală, insă ele nu sunt produse de investiții, ci doar se siguranță pentru nevoi imediate.

Decizia BNR îi afectează și pe cei românii care aveau planificat accesarea unui împrumut la bancă, la fel și firmele care aveau nevoie de finanțare. În noile condiții, costul unui credit nou la bancă va crește și va fi mai greu de accesat.

Veștile bune apar în vară

Analiștii susțin că in perioada următoare inflația nu scade, dar se temperează. Totuși, prețurile vor crește în continuare, doar ritmul este diferit. Abia la mijlocul anului inflația va coborî sub 10%, potrivit BNR. Iar aceste date îi fac pe unii analiști să anticipeze că această decizie a Bancii Centrale va fi ultima din acest ciclu economic. De altfel, o analiză a Bancii Transilvania arată că dobânda de referință, la final de an va fi în scădere și se va situa la 5,50%, ca în 2024 să atingă 5%.



Ce a decis BNR

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 10 ianuarie 2023, a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023. BNR a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută, de la 5,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023. Banca Centrală menținere nivelul actual ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Inflația va ajunge la o singură cifră în Trimestrul 3 din acest an

Potrivit actualelor evaluări BNR, rata anuală a inflației va scădea probabil în trimestrul I 2023 în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu (noiembrie 2022), dar va coborî semnificativ mai alert ulterior, ajungând la nivelul de o cifră încă din trimestrul III al anului curent, ca efect al prelungirii schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie până la 31 martie 2025, concomitent cu modificarea caracteristicilor acestora începând cu 1 ianuarie 2023.

În perspectivă apropiată, determinanții principali ai descreșterii dinamicii anuale a inflației vor fi însă efectele de bază dezinflaționiste asociate creșterilor ample consemnate anterior de prețurile energiei și combustibililor, precum și trendul descendent relativ mai accentuat al cotației petrolului din ultimele luni.

Ce urmărește BNR

Deciziile CA al BNR urmăresc ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, precum și stimularea economisirii prin creșterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile.

În contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse.

BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și va continua să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu.

Citește si

Încercarea BNR de a contracara inflația prin creșterea ratelor dobânzilor nu mai pare o decizie atât de sigură. Economiștii iau în calcul ca Banca Centrală să păstreze actuala dobândă cheie