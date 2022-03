Raiffeisen Bank a încheiat anul 2021 cu un profit net de 788 milioane de lei (160 milioane euro), peste nivelul înregistrat în anul 2020, de 644 milioane de lei. Creșterea profitului a fost de 22%, în comparație cu anul anterior și s-a bazat pe avansul puternic al activității de creditare din 2021, atenția sporită acordată costurilor operaționale și un profil de risc semnificativ îmbunătățit al clienților băncii. Astfel, profitul Raiffeisen Bank revine pe o pantă ascendentă, după ce în 2020 a fost afectat de pandemia COVID-19, înregistrând o scădere cu 17% față de anul 2019, anunță banca.

„Fără îndoială creșterea profitului nostru a fost direct influențată de implicarea băncii în sprijinirea economiei românești, a clienților și a partenerilor noștri, dar și de comportamentul de plată foarte bun al clienților pe parcursul anului 2021, peste așteptările noastre. Portofoliul de credite nete al băncii a crescut în 2021 cu 14%, avem un raport credite/depozite de 65% și o rentabilitate a capitalului (RoE) de 15%. Acestea sunt rezultate foarte bune și sunt mândru de echipa noastră. Am depășit cu bine o perioadă de doi ani într-o conjunctură absolut nouă în lume, pandemia COVID-19. Din păcate, acum avem în față o altă situație și mai imprevizibilă, conflictul din Ucraina”, a spus Steven van Groningen, președinte & CEO Raiffeisen Bank.

Întotdeauna, în perioade de criză, oamenii devin mai atenți la cheltuieli și economisesc mai mult, iar Raiffeisen Bank se bucură de încrederea clienților săi, astfel încât depozitele au înregistrat, și în anul care a trecut, o creștere de 14% comparativ cu anul 2020.

Venitul total al băncii a înregistrat o creștere de 3% în 2021 față de 2020, atingând nivelul de 2,67 miliarde de lei. Venitul net din dobânzi a fost influențat negativ anul trecut de trendul de scădere al ratelor de piață, dar și de practicarea unor rate mai mici de dobândă cu scopul de a încuraja creditarea. Venitul net din comisioane a crescut cu 15% în anul 2021, ca urmare a unei activități tranzacționale ridicate spre deosebire de anul 2020, care a fost afectat mai puternic de pandemia de COVID-19 și restricțiile aferente acesteia.

Cheltuielile operaționale au scăzut față de anul trecut cu 4%. 2020 a fost un an atipic care a adus costuri suplimentare în urma eforturilor noastre de a păstra un mediu sigur atât pentru clienții, cât și pentru angajații noștri, oferindu-le toate echipamentele de protecție și produsele sanitare necesare. Pe parcursul anului 2021, aceste cheltuieli au rămas în baza noastră de costuri, dar la niveluri mai scăzute; de asemenea, strategia noastră s-a bazat pe o reducere a cheltuielilor neesențiale și un control mai strict al costurilor care nu sunt în linie cu strategia băncii pentru viitor.

Costul riscului a scăzut considerabil în 2021 pe fondul îmbunătățirii constante a mediului economic și datorită unui comportament de plată foarte bun al clienților noștri.

Capitalizarea și lichiditatea băncii sunt la niveluri foarte solide, ceea ce ne poziționează foarte bine în contextul turbulent de piață pe care îl traversăm: rata de adecvare a capitalului se situează la 21%, mult peste nivelul minim solicitat de reglementator, creditele neperformante sunt la niveluri scăzute, sub media pieței, iar raportul credite/depozite de 65% și ponderea activelor lichide în bilanț de peste 40% ne conferă o poziție de lichiditate foarte solidă. În plus, prin cele două emisiuni de obligațiuni verzi eligibile MREL plasate în 2021 (în valoare de peste 1,6 miliarde lei), banca și-a consolidat suplimentar rata fondurilor proprii și pasivelor eligibile la aproximativ 27%, peste nivelurile minime legale, creând astfel premisele pentru o dezvoltare sustenabilă a portofoliului de credite și în viitor. Vom rămâne același partener de încredere pentru clienții noștri, atât în vremuri bune, cât și în perioade cu provocări și incertitudine.

Finanțarea sustenabilă prinde tot mai mult contur la Raiffeisen Bank

Portofoliul de credite al băncii a avansat cu 14% în 2021, creștere susținută de toate segmentele de clienți. Împrumuturile acordate populației au crescut cu 12%, finanțările pentru corporații cu 17% și cele pentru IMM-uri cu 11%. Banca a făcut toate eforturile necesare pentru a veni în întâmpinarea clienților cu oferte bune de preț atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii cu scopul de a credita sectoarele cheie ale economiei, dar și de a susține afacerile sustenabile. De asemenea, performanța creditării din anul 2022 a fost susținută și de participarea activă a băncii noastre în programele guvernamentale IMM Invest și Noua Casă, dar și în alte programe oferite de Fondul European de Investiții.

Raiffeisen Bank se pregătește pentru implementarea unor noi instrumente financiare ce vor fi lansate de către Instituțiile Financiare Internaționale prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu scopul de a îmbunătăți accesul la finanțare al IMM-urilor și a le acorda sprijin în procesul de tranziție către modele de afaceri sustenabile.

La finalul anului 2021, Raiffeisen Bank a lansat platformă de soluții verzi pentru IMM, concepută de grupul Raiffeisen cu Creative Dock. Noua platformă digitală este un instrument valoros, menit să sprijine companiile din România în tranziția către o economie verde și va fi folosită în viitor și în alte țări în care grupul RBI este prezent. Prima etapă de dezvoltare a platformei este gândită să ofere soluții IMM-urilor pentru reducerea costurilor la energia electrică, cum sunt sistemele fotovoltaice, în contextul creșterii preturilor.

Procesul de digitalizare continuă într-un ritm susținut

În luna septembrie 2021, portofoliul de clienți digitali activi persoane fizice al băncii a depășit cifra de 1.000.000 iar în decembrie 2021 numărul de utilizatori activi a crescut cu 38% față de sfârșitul anului precedent. Aplicația Smart Mobile pentru clienții PF a primit noi funcționalități: deschidere de cont curent pentru clienți noi, operațiuni de blocare a cardurilor cu reemiterea lor, recuperarea codului de utilizator, vizualizarea codului PIN al cardurilor, actualizarea unor date personale. Clienții au posibilitatea, de asemenea, de a obține un credit de nevoi personale, Flexicredit, 100% online, în doar câteva minute, dar și să subscrie direct în aplicație, la unitățile emise de fondurile de investiții administrate de Raiffeisen Asset Management.

De asemenea, Raiffeisen Bank a lansat în 2021 noi servicii de internet și mobile banking pentru IMM-uri. Principalele beneficii ale acestor servicii sunt autentificarea si autorizarea plăților prin intermediul aplicației SmartToken, transmiterea extraselor de cont cu un singur click, formular unic de plată, aplicații online și mobile similare, programare plăți și șabloane de plată etc.

O altă componentă importantă este cea de asigurări. Alături de partenerul UNIQA, banca oferă acum posibilitatea achiziționării de asigurări online, direct de pe site-ul băncii www.raiffeisen.ro/asigurari-online/.

Raiffeisen Bank continuă să fie unul dintre liderii pieței cardurilor de credit din România, cu un portofoliu de peste 550.000 de carduri active. Cu peste 2 milioane de carduri de debit active, numărul tranzacțiilor e-commerce efectuate de persoane fizice prin intermediul acestora a crescut cu 60% în 2021, față de 2020, se arată într-un comunicat de presă al băncii.

Raiffeisen Bank are peste 2,25 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca are peste 4.600 de angajați, 300 de agenții în toată țara, 1.100 de ATM-uri din care 455 de mașini multifuncționale (MFM-uri) și o rețea de peste 25.800 de POS-uri.

Raiffeisen pe scurt

Activele totale ale băncii au atins valoarea de 59,2 miliarde lei, crescând cu 15%, an la an;

Portofoliul de credite nete al băncii a ajuns la 32,5 miliarde de lei, cu 14% mai mult față de finalul anului 2020;

Depozitele clienților au ajuns la 49,6 miliarde de lei în 2021, o creștere cu 14%, an la an;

Profitul net înregistrat pentru 2021 a fost de 788 milioane de lei, cu 22% mai mare decât în 2020.