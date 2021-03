Business-ul Raiffeisen Bank din România s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani după un model adaptat comportamentului bancherului care se află la conducerea băncii din 2002. Calculat și așezat, Steven van Groningen a reușit să imprime instituției de credit o politică echilibrată de dezvoltare, având ca principii de bază sustenabilitatea, predictibilitatea și consecvența.

Povestea băncii austriece s-a scris, în perioada 2000 – 2020, după același tipar, Raiffeisen Bank consemnând o evoluție liniară, concentrându-și activitatea pe consolidarea unui portofoliu de credite sănătos, evitând strategia acumulării de cotă de piață cu orice preț. În fapt, această viziune și-a arătat roadele mai cu seamă în anii ce au urmat crizei financiare din 2008, când banca nu s-a confruntat cu probleme grave în ceea ce privește neperformața împrumuturilor.

În timp ce majoritatea băncilor din România căuta soluții pentru provocările generate de portofoliile de credite umflate haotic în perioada 2006 – 2008, Raiffeisen Bank a putut să-și canalizeze eforturile, aproape nestingherită, pe consolidarea poziției sale de pe piața locală.

”În perioada 2006 – 2008, un om care vroia un credit se ducea la trei – patru bănci, iar analiza viza identificarea instituției care îi poate asigura cea mai mare sumă. Când mergeam în vizită, în perioada respectivă, absolut toți angajații Raiffeisen Bank se plângeau la mine: ba că nu știu ce bancă are valoare mai mare de colateral, ba că altă bancă acordă sumă mai mare pentru același venit, ba că cealaltă bancă are documentație mult mai simplă decât avem noi. Cred că cea mai bună decizie am luat-o în perioada 2007 – 2008, când am hotărât să încetinim creditarea sau, mai bine spus, să nu compromitem standardele noastre de creditare. Ca bancher nu a fost destul de confortabil luând acea decizie într-o perioadă în care toate băncile se luptau pentru cotă de piață. Am acceptat să pierdem puțină cotă de piață și să ne focusăm pe calitatea portofoliului. Asta ne-a adus o rată de credite neperformante la jumătate față de sistem. Aceasta este cea mai mare parte din explicația pentru care noi am rămas profitabili în toți acești ani”, explica Steven van Groningen, pentru BankingNews, strategia pre și post criză adoptată de bancă.

Urmărind graficul care prezintă evoluția activelor Raiffeisen Bank în perioada 2000 – 2020 putem observa că instituția de credit cu acționariat austriac a avut un parcurs lin, cu o creștere liniară a activității. Cu o abordare metodică, fără excese, Raiffeisen Bank s-a aflat permanent în grupul celor mai importate bănci din România. Totodată, banca și-a menținut an de an capacitatea de a genera profit consistent acționarilor săi.