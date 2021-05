Bancile isi informeaza clientii ca unitatile sale teritoriale si centrele de afaceri corporate nu vor avea program cu publicul marti, 1 iunie 2021, cu ocazia Zilei Copilului. Exceptie fac unele sucursalele situate in centre comerciale sau mall-uri.

În 1 iunie, majoritatea unitatilor Banca Transilvania vor fi inchise. In aceasta zi, clinetii se pot adresa unitatilor BT din centrele comerciale, care vor functiona in intervalul 12:00-18:00. Call-centerul BT functioneaza non-stop – TEL. 0264 308 028

Ce operatiuni poti face:

Schimb valutar pe casa de schimb valutar

Extrase de cont

Emitere card, reemitere card, resetare pin, refuz la plata, modificare limite de tranzactii cu cardul, blocare card, activare/modificare BT24 si NEO, SMS Alert

Scoring si preluari documentatii pentru credite

Preluare instrumente de debit in vederea decontarii

De asemenea, ai la indemana toate solutiile de banking online:

NEO Mobile Banking & Internet Banking

BT Pay

BT Visual Help

Livia – direct pe Facebook Messenger

Raul – pentru contul tău de firmă direct pe Whatsapp

Nu uita ca poti sa realizezi operatiuni si la bancomatele BT Express Plus:

Verifici soldul contului

Platesti facturi

Depui | retragi numerar

Schimbi valuta

Iti activezi cardul si administrezi PIN-ul

Ziua de 1 iunie 2021 (Ziua Copilului) este zi nelucratoare si in unitatile Raiffeisen Bank, inclusiv pentru Departamentul Servicii Clienti (Call Center). Exceptie fac, si in acest caz, unitatile deschise in cadrul hypermarket-urilor, mall-urilor si Selgros Timisoara.

In locatii precum Ag. Promenada (mall), Ag. Colentina 1 (Carrefour), Ag. Vergului (Cora), Ag. Cotroceni (mall), Ag. Cora Lujerului, Ag. Feeria, Ag. Sun Plaza, Ag. Titan Mall, Ag. Palas Mall, Ag. Bucov (AFI Mall) , Ag. Cora Bacau, Ag. Bartolomeu, dar si in alte locații din țara, sucursalele prezente în mall-uri vor fi vor functiona dupa programul acestora.

Departamentul Servicii Clienti (Call Center) va asigura asistenta permanenta pentru urgente Carduri, Smart Mobile, SmartTel, Raiffeisen Online, Clienti de Top.

Ana, consultantul virtual Raiffeisen Bank, te poate ajuta la orice ora, fara sa mai astepti. Program Ana: 24/7 (ChatBot sau telefonic la *2000) sau 004 021 306 3002.

Stire in actualizare…