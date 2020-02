Tranzacţiile realizate la terminalele Raiffeisen de către clienţii altor bănci au fost dublate în zilele de 29 şi 30 ianuarie. BCR și ING au anunţat pe Facebook că vor returna sumele dublate. BRD deja a rezolvat problema.

“Din cauza unei erori tehnice, unele dintre tranzacțiile efectuate de către clienți ai altor bănci la terminale Raiffeisen Bank în data de 30.01.2020 sau în data de 29.01.2020 au fost procesate de două ori. Lucrăm, împreună cu procesatorul de plăți, pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru neplăcerile create!”

„Din motive ce nu țin de ING o parte dintre clienții noștri ce au realizat tranzacții cu cardul la terminalele (POS/ATM) altei bănci în intervalul 29-30.01.2020 este posibil să vadă dublate sumele transmise spre debitare. ING a primit spre procesare fișierul de plăți în mod eronat. Lucrăm împreună cu părțile implicate în vederea returnării sumelor dublate în cel mai scurt timp. Avem confirmarea că reversarea se va realiza în 1-2 zile. Pentru situații urgente vă rugăm contactati call center: 0314062464.”

“Pentru a veni in sprijinul vostru, cei carora vi s-au dublat tranzactiile la operatiunile cu cardul efectuate pe 29 si 30 ianuarie la terminalele (POS/ATM) altor banci, am decis sa returnam sumele pe contul vostru inainte de a reglementa situatia cu procesatorii de plati.

E important sa nu fiti afectati de sincopele tehnice ce mai pot surveni in relatia dintre banci, uneori independent de noi. BCR va deconta ulterior, in urmatoarele 48 de ore, sumele dublate. Pentru detalii suplimentare, puteți apela Contact Center BCR la *2227.”

“Din motive tehnice independente de BRD și care au același impact asupra mai multor actori ai pieței, este posibil ca unele dintre sumele aferente tranzacțiilor realizate de clienții cu carduri BRD la ATM-urile sau POS-urile altor bănci în zilele de 29, 30 si 31 ianuarie să fi fost plătite de două ori. Sumele vor fi returnate în conturi, în cadrul unui proces automatizat, în maximum 48 de ore. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă vom ține la curent în legătură cu finalizarea reglementării acestei situații. Pentru urgențe, vă rugăm să apelați centrul de contact al BRD, la 021 3026161 (apelabil din orice rețea), 0800 803803 (TelVerde apelabil din rețeaua Telekom fix) sau *BANCA (număr cu tarif normal, apelabil din rețelele Orange, Vodafone, Telekom mobil și Digi Mobil).

UPDATE. BRD deja a rezolvat problema

“Așa cum am promis, revenim cu noutăți. Toate sumele aferente unor tranzacții dublate au fost reversate și sunt acum disponibile în conturile clienților noștri. Vă mulțumim!”, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a BRD.