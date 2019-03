Celebra ordonanță a lăcomiei (OUG 114) a atins foarte multe interese şi s-au plimbat foarte multe scrisori în această perioadă, a afirmat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, în prezența comisarului european Corina Crețu, la o dezbatere organizată de reprezentanța Comisiei Europene la București pe tema ultimului raport de țară al Comisiei Europene privind România – care arată că noua taxă pe activele bancare va limita implementarea politicii monetare și creditarea și va crea presiuni la adresa stabilității financiare.

“Sunt grupuri ţintă care îşi susţin interesele şi s-au plimbat foarte multe scrisori în această perioadă. Interesele diferă de la caz la caz. Comisia Europeană a trimis o scrisoare, dar cred că cei doi comisari nici nu au citit scrisoarea pe care au semnat-o şi oricum subiectul pe care dânşii trebuia să îl ridice, ca doi comisari foarte importanţi la nivel european, cred că aveau o listă mare de alte subiecte de interes pentru întreaga Europă. De la modul în care se aplică regulile la nivel european, încălcarea regulilor de bună concurenţă la nivel european, modul în care sunt tratate companiile din România la nivel european şi multe alte subiecte”, a spus ministrul, evidențiind că OUG 114 a deranjat multe interese.

“În cazul OUG 114, având în vedere rezistenţa puternică, trebuie să recunosc că nu am văzut o astfel de rezistenţă din anii 90 până în prezent cu privire la o astfel de modificare, au fost foarte multe interese atinse. Noi am avut un singur scop, respectiv să aducem pentru cei din România, firme sau persoane fizice, un cost mai mic de finanţare, nimic altceva, dar sigur că atunci când diminuezi un profit, n-o să fie nimeni mulţumit” a specificat ministrul.

Eugen Teodorovici a făcut referire și la concluziile raportului de țară al Comisiei Europene, acuzând forul european de dublu standard în raport cu România. De asemenea, ministrul a menționat că dacă ar fi existat un dialog pe tema ordonanței incriminate, legea poate nu ar mai fi apărut. Strategia de a avea o asfel de ordonanță, astfel de prevederi în vigoare, zic eu că a fost cea corectă. Toți și-ar fi dorit un dialog mult mai extins și mai aprofundat pe subiectele ordonanței 114, categoric. Numai că dacă am fi urmat o astfel de cale normală de dialog, n-ar fi apărut 114”, a specificat oficialul Guvernului de la București.

În replică, comisarul european Corina Crețu a susținut că dialogul cu Comisia Europeană ar fi generat un rezultat mai bun pentru toate părțile implicate. ”În privința acestei ordonanțe eu n-aș intra în problemele economice, dimensiunile economice ale subiectului, au făcut-o alții mai competenți decât mine în acest domeniu. Tot ceea ce vreau să vă spun e că, într-adevăr, dacă ar fi existat un dialog și consultări în pregătirea acesteia înainte de decizie, și nu după, ar fi fost mult mai bine pentru noi toți”, a subliniat Corina Crețu.

Eugen Teodorovici și Corina Crețu au purtat de altfel un dialog în contradictoriu și atunci când ministrul a menționat că ”scrisoarea Băncii Centrale Europene, scrisoarea de la Comisie, a fost făcută din România, trimisă în draft acolo și doar semnată”. Corina Crețu s-a arătat mirată de afirmația ministrului: ”Haideți, domnul ministru!… Scrisorile noastre, ale Comisiei, sunt scrise în România?!”.