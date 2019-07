La finalul anului 2018, activele nete bilanțiere din sistemul bancar românesc totalizau 451.169,7 milioane de lei, în creștere cu 5,5 la sută față de 31 decembrie 2017, se arată în raportul anual al Băncii Naționale a României. Potrivit documentului BNR, în contextul achizițiilor de pe piața bancară, numărul instituțiilor de credit s-a redus de la 35 la 34 de instituții de credit, ca urmare a finalizării la 31 decembrie 2018 a fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania, în calitate de bancă absorbantă, și Bancpost, în calitate de bancă absorbită. Astfel, numărul instituțiilor de credit cu capital majoritar privat străin a scăzut de la 22 la 21.

Cota de piață deținută de instituțiile de credit cu capital majoritar privat autohton a crescut, astfel, de la 14,3% la 31 decembrie 2017 la 16,9% la 31 decembrie 2018. Concomitent, cota de piață a instituțiilor de credit cu capital majoritar străin (exclusiv sucursalele instituțiilor de credit din străinătate) s-a redus aproximativ în aceeași măsură, de la 66% la 63,6%.

De asemenea, potrivit raportului BNR, schimbări semnificative au intervenit în acționariatul Marfin Bank, prin achiziționarea, în luna iulie 2018, de către firma cipriotă Barniveld Enterprises Limited a unei participații directe de 99,54%, precum și în cadrul Piraeus Bank Romania, prin cumpărarea de către grupul J.C. Flowers, în luna iunie 2018, a unei participații de 99,99% din capitalul social al acesteia. Începând cu data de 23 octombrie 2018, Piraeus Bank Romania funcționează sub denumirea de First Bank. Totodată, începând cu finele lunii mai 2019, Marfin Bank funcționează sub denumirea de Vista Bank.

În ceea ce privește concentrarea activității bancare, s-a înregistrat o diminuare a ponderii instituțiilor de credit cu o cotă de piață între 1% și 5% cu 2,4 puncte procentuale, de la 19,7% la 31 decembrie 2017 la 17,3% la 31 decembrie 2018, în timp ce segmentul celor cu o cotă de piață de peste 5%, respectiv al celor cu o cotă de piață mai mică de 1% au cunoscut o majorare cu 1,9 puncte procentuale, de la 74,7% la 31 decembrie 2017 la 76,6% la 31 decembrie 2018, respectiv cu 0,5 puncte procentuale, de la 5,6% la 6,1%.

Rețeaua teritorială a instituțiilor de credit a continuat să se restrângă și în 2018, un număr de 215 sucursale și agenții bancare fiind închise, în timp ce numărul salariaților din sistem s-a redus cu 1 307 persoane. Pe de altă parte, până la data de 28 mai 2019, Banca Națională a României a primit notificări de la autorități de supraveghere competente din alte state membre ale UE pentru un număr de 299 de instituții care intenționează să furnizeze servicii bancare în mod direct pe teritoriul României.

Calitatea activelor s-a îmbunătățit pe parcursul anului 2018, se evidențiază în raportul anual al BNR, principalii indicatori situându-se în afara intervalelor de evaluare specifice unui risc ridicat, stabilite de Autoritatea Bancară Europeană. ”Pe fondul eforturilor instituțiilor de credit de curățare a bilanțurilor, rata creditelor neperformante s-a menținut, pentru al cincilea an consecutiv, pe un trend descendent. Indicatorul a coborât la 5 la sută la finalul anului 2018, scăderea consemnată fiind de 1,4 puncte procentuale față de finele anului 2017 (6,4%). Astfel, sistemul bancar românesc s-a plasat în banda intermediară de risc stabilită de ABE. În istoric, cel mai ridicat nivel al neperformanței în portofoliul de credite a fost atins în 2014, acesta scăzând treptat în ultimii ani, pe măsură ce instituțiile de credit au început să vândă creditele cu probleme. Diminuarea ratei creditelor neperformante s-a datorat în mare măsură efectului de numărător, prin reducerea expunerii neperformante din credite și avansuri cu 20,4%, de la 18.202,3 milioane de lei în decembrie 2017 la 14.481,6 milioane de lei în decembrie 2018, dar și celui de numitor, prin creșterea volumului expunerilor din credite și avansuri cu 2,9%, de la 283.882,9 milioane de lei în decembrie 2017 la 292.171,2 milioane de lei în decembrie 2018. Tipurile de expuneri care se regăsesc în calculul acestui indicator sunt: bănci centrale, administrații publice, instituții de credit, alte societăți financiare, societăți nefinanciare și gospodării ale populației”, se menționează în documentul Băncii Centrale.

În anul 2018, sistemul bancar a înregistrat un profit net de 6.827,5 milioane de lei, 25 de instituții de credit din cele 34 având la finele anului rezultate financiare pozitive. Instituțiile de credit cu profit au obținut un rezultat pozitiv în sumă totală de 6.949,4 milioane de lei, iar cele cu pierdere au consemnat un rezultat negativ în sumă totală de 121,9 milioane de lei.

Topul băncilor din România după nivelul activelor s-a modificat considerabil în 2018 față de anul anterior, materializat prin schimbarea liderului. Banca Transilvania a reușit prin achiziția Bancpost să depășească BCR și să devină astfel cea mai mare bancă locală. Podiumul este completat de BCR și BRD. Locurile 4 și 5 sunt ocupate de UniCredit Bank și Raiffeisen Bank, despărțite de 0,3 puncte procentuale. Interesant este faptul că distanța dintre ultima bancă de pe podium (BRD) și poziția a cincea se micșorează tot mai mult.

TOPUL BĂNCILOR DUPĂ ACTIVE ÎN 2018