Criza financiară din 2008 a însemnat punctul de start pentru reașezarea și reorganizarea activității de creditare a băncilor din România. Boom-ul economic din perioada 2006 – 2008, cu creșterea precipitată, haotică și, pe alocuri, iresponsabilă a creditării, a lăsat urme adânci în portofoliul de împrumuturi. O mare parte din perioada post recesiune, cele mai multe instituții de credit s-au concentrat pe administrarea stocului de finanțări neperformante, ceea ce a impus invariabil o frânare a activității de vânzare. Așa se face că foarte multe bănci au înregistrat diminuări consistente ale soldului de credite.

Anul 2015 constituie un moment important pentru istoria contemporană a creditării bancare locale, acesta fiind momentul în care aproape toate instituțiile de credit încep să tureze motoarele, ascuțindu-se concurența pentru cotă de piață. Cei mai mari 7 finanțatori din România (BCR, Banca Transilvania, BRD, ING Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și CEC Bank) dețineau împreună, la finalul anului 2020, un sold al creditelor în valoare de peste 220 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 77% din totalul împrumuturilor accesate de populația și companiile din țara noastră. Parcursul individual din perioada 2008 – 2020 al acestor bănci este analizat pas cu pas de publicația BankingNews, scopul fiind acela de a construi o imagine de ansamblu a creditării post criză. Primii 10 ani ai intervalului monitorizat au fost dominați cu autoritate de BCR, însă 2018 aduce o noutate absolută pentru industria de profil, Banca Transilvania reușind în premieră să devanseze instituția de credit cu acționariat austriac.

Din 2018 până în prezent, Banca Transilvania și BCR au dus o luptă aprigă și foarte strânsă pentru supremație și cotă de piață. În 2020, anul pandemiei, BCR și-a reluat poziția de lider al finanțatorilor, la distanță foarte mică (circa 800 milioane de lei) de banca din Cluj-Napoca. Bilanțul primelor trei luni din acest an surprinde o intensificare a acestui duel, distanța dintre BCR și Banca Transilvania menținându-se la aproape același nivel. Anul 2021 ar putea fi cu noroc pentru Banca Transilvania, care are șanse mari să se așeze din nou pe fotoliul de lider, ajutată de noua sa achiziție anunțată zilele trecute. Concret, Banca Transilvania își va adăuga în stocul propriu portofoliul de credite de 1,5 miliarde de lei al Idea::Bank. Chiar și așa, confruntarea dintre cele două instituții de credit se anunță în continuare palpitantă, pentru că ambele bănci au dovedit că dispun de atuuri care le fac să fie competitori redutabili în această confruntare directă.

O altă luptă interesantă pentru cotă de piață le are ca protagoniste pe BRD, ING Bank și Raiffeisen Bank, care vizează ocuparea ultimului loc de pe podiumul topului celor mai mari finanțatori din țara noastră. Această competiție s-a amplificat în 2020, când ING Bank și Raiffeisen Bank au dovedit că pot amenința serios poziția BRD. Cele trei bănci (BRD cu 28,9 miliarde de lei, ING Bank cu 28,7 miliarde de lei și Raiffeisen Bank cu 28,6 miliarde de lei) erau departajate în clasament la finalul lui 2020 de numai 300 milioane de lei, distanță ce poate fi considerată insignifiantă. Luând în calcul parcursul BRD din ultimii ani, când a părut mai mult că bate pasul pe loc, și raportându-ne ca ritmul de creștere a soldurilor de credite ale ING Bank și Raiffeisen Bank din același interval, putem spune că nu ar fi o surpriză ca la sfârșitul anului curent una dintre cele două bănci să depășească BRD, clasându-se astfel pe locul al treilea al topului.

BCR a reușit să-și recapete în 2020 poziția de lider pe piața creditării

Drumul parcurs de BCR de-a lungul perioadei 2008 – 2020 arată o evoluție sinuoasă, plină de provocări. Curățarea bilanțului prin vânzarea unor portofolii cosistente de credite neperformante au afectat serios soldul de împrumuturi. Cei mai grei ani pentru BCR au fost 2013 și 2014, când stocul de finanțări s-a subțiat cu aproape 40%, de la 53,2 miliarde de lei la 32,5 miliarde de lei. Au urmat trei de stabilitate când BCR și-a menținut portofoliul de credite aproape intact. Din 2017, instituția bancară cu acționariat austriac a intrat într-o perioadă înfloritoare, adăugând la sold câte 3 miliarde de lei în fiecare an. Dezvoltarea progresivă și-a arătat roadele în 2020, când banca a încheiat anul pe prima poziție în clamentul finanțatorilor. BCR este liderul topului băncilor după soldul creditelor ipotecare, care se situează la 18,7 miliarde de lei. Banca are finanțări totale acordate IMM-urilor de 7 miliarde de lei, diferența de peste 17 miliarde de lei fiind credite de consum (nevoi personale) pentru populație și credite corporate. Este de urmărit dacă BCR va rezista presiunii venite din partea Băncii Transilvania și dacă va reuși să-și mențină primul loc în clasament.

Achiziția Idea::Bank poate fi asul în mânecă prin care Banca Transilvania poate recâștiga fotoliul de lider la finalul lui 2021

Banca Transilvania a avut o evoluție fulminantă după criza financiară din 2008, acumulând cotă de piață an de an în activitatea de creditare. În perioada 2008 – 2020, instituția de credit din Cluj-Napoca a consemnat o creștere de aproape patru ori a portofoliului de împrumuturi, de la 11,2 miliarde de lei la 42,2 miliarde de lei. Cei mai buni ani au fost 2015 și 2018, cu salturi absolut incredibile ale stocului de finanțări de circa 8 miliarde de lei, o contribuție importantă la aceste rezultate având-o cele două achiziții: Volksbank și Bancpost. În 2018 și 2019, Banca Transilvania a fost liderul clasamentului finanțatorilor din România. A pierdut însă prima poziție în 2020 în fața BCR, la o distanță foarte mică. Pe fondul anunțului de cumpărare a Idea::Bank, care dispune de un portofoliu de credite de 1,5 miliarde de lei, este foarte posibil ca Banca Transilvania să recupereze diferența față de BCR în acest an și să recapete primul loc în top. Banca Transilvania este cel mai mare finanțator al IMM-urilor, cu un sold al împrumuturilor de aproape 18 miliarde de lei. Totodată instituția dispune de un stoc de credite ipotecare în valoare de 13,3 miliarde de lei.

BRD are un sold al creditelor cu peste 5 miliarde de lei mai mic decât în 2008 și riscă să cadă de pe podiumul clamentului

În afară declinului consemnat în intervalul 2010 – 2013, BRD nu s-a remarcat cu nimic pe piața creditării din România de după criza financiară din 2008. După căderea abruptă semnalată, BRD și-a concentrat eforturile către conservarea stocului de împrumuturi. Cele mai bune performanțe au fost înregistrate în anii 2016 și 2018, când BRD a adăugat la soldul de finanțări câte un miliard de lei. Evoluția palidă din acești ani a dus BRD foarte aproape de situația de coborî de pe podiumul topului creditorilor, ING Bank și Raiffeisen Bank fiind băncile care urmăresc ocuparea poziției a treia a clasamentului.

ING Bank și-a majorat de aproape 4 ori soldul de credite și a devenit o pretendentă la podiumul topului celor mai mari finanțatori

În intervalul 2008 – 2014, ING Bank a consemnat un trend liniar de creștere, cu salturi mici ale soldului de credite, făcute în fiecare an. Din 2015, banca cu acționariat olandez a turat motoarele, majorându-și agresiv cota de piață. De la criza din 2008 până în 2020, ING Bank și-a sporit stocul de împrumuturi de aproape 4 ori, de la 7,4 miliarde de lei la 28,7 miliarde de lei. Finalul anului 2020 o surprinde ING Bank suflând în ceafa BRD, cele două bănci fiind despățite de finanțări de numai 200 milioane de lei. În aceste condiții, ING Bank poate urca pe podiumul clasamentului dacă accelează creditarea așa cum a făcut-o în ultimii ani.

Raiffeisen Bank este mai aproape ca oricând să detroneze BRD de pe podiumul topului finanțatorilor

Graficul privind evoluția Raiffeisen Bank din perioada 2008 – 2020 surprinde un trend ascendent liniar al soldului de credite. Banca cu acționariat austriac a accelerat un pic mai tare motoarele activității de finanțare în intervalul 2014 – 2017, pentru ca în 2018 să consemenze cea mai mare creștere anuală a portofoliului de împrumuturi, de aproape 5 miliarde de lei. Parcursul Raiffeisen Bank de până acum îi permite Raiffeisen Bank să spere la cea mai bună poziționare de după criza financiară. Practic, banca se află la o distanță foarte mică de BRD, putând să o surclaseze, dar pentru acest atingerea acestei ținte este în competiție directă cu ING Bank.

UniCredit Bank s-a împotmolit în 2020 și a pierdut contactul cu Raiffeisen Bank și ING Bank, care erau competitorii direcți

UniCredit Bank și-a dublat soldul de credite în perioada 2008 – 2020, însă această evoluție nu s-a dovedit suficientă pentru a se menține între primii cinci finanțatori din România. Banca cu acționariat italian a consemat rezultate foarte bune în 2015 și 2019, însă faptul că 2020 a fost singura instituție de credit din cele șapte analizate care a înregistrat un regres al stocului de împrumuturi va atârna greu în parcursul viitor.

CEC Bank a acumulat cea mai mare creștere a soldului de credite, de 3,5 miliarde de lei, și se apropie tot mai amenințător de UniCredit Bank

CEC Bank a raportat în perioada 2008 – 2020 o triplare a portofoliului de împrumuturi, de la 8,1 miliarde de lei la 23,6 miliarde de lei. Fuleul băncii cu acționariat de stat s-a manifestat începând cu 2013, până atunci evoluția fiind asigurată de ritmul pașilor mici. 2020 s-a dovedit a fi cel mai bun an pentru CEC Bank, stocul de finanțări consemnând o majorare cu 3,5 miliarde de lei, aceasta fiind cea mai mare creștere valorică de pe piața locală.