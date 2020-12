UniCredit Bank a fost desemnată de către Euromoney Cash Management Survey 2020 drept Cel mai bun furnizor de servicii în zece țări distincte, menținându-și totodată pentru al doilea an consecutiv poziția tradițională de Lider de piață în Austria și Italia și alte opt țări din Europa Centrală și de Est – printre care și România, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Realizat anual, Euromoney Cash Management Survey identifică principalii furnizori de produse și servicii de cash management – anul acesta colectând peste 32.000 de răspunsuri de la instituții nefinanciare.

Comentând rezultatele, Luca Corsini, Co-Head of Global Transaction Banking în cadrul UniCredit, a declarat: „Suntem foarte mândri de aceste realizări, care reflectă atât acoperirea paneuropeană a platformei noastre, cât și capacitatea de a ajuta clienții de toate tipurile și dimensiunile să depășească provocările fără precedent pe care le-am văzut anul acesta.”

Giovanni Solaroli, de asemenea Co-Head of Global Transaction Banking în cadrul UniCredit, a adăugat: „Această recunoaștere este o dovadă a spiritului colaborativ, a expertizei și a angajamentului echipelor noastre de a oferi cele mai bune servicii de cash management”.

Rezultatele urmează unui an cu investiții semnificative pe toată platforma de cash management a UniCredit – inclusiv inovații, precum conturi virtuale, plăți instantanee, SWIFT gpi și semnarea digitală a documentelor – prin care Grupul a căutat să încorporeze cele mai noi tendințe din industrie și să optimizeze instrumentele digitale, răspunzând astfel rapid nevoilor în continuă schimbare manifestate de clienți.

Astfel, UniCredit a fost desemnat:

Cel mai bun furnizor de servicii în Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria;

Lider de piață în Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Italia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria

“Este o nouă distincţie onorantă pentru noi, care reconfirmă poziţionarea UniCredit Bank ca partener preferat în piaţa de servicii bancare de Cash Management. Am investit mult în strategia noastră digitală, cu obiectivul de a-i ajuta pe clienți să parcurgă mai ușor această perioadă plină de provocări”, a declarat Gabriel Jeflea, Global Transactional Banking Director în cadrul UniCredit Bank.

Performanța remarcabilă a băncii în sondajul din acest an se adaugă unei liste lungi de premii pentru Global Transaction Banking, cu numeroase recunoașteri în ultima perioadă, inclusiv: „Best Bank for Supply Chain Finance” în cadrul The Banker’s 2020 Transaction Banking Awards; “Best Bank for Transaction Services in Central & Eastern Europe” în cadrul Euromoney’s 2020 Awards for Excellence; “Best Transaction Services Provider in Western Europe” în cadrul The Banker’s 2019 Transaction Banking Awards.

