UniCredit a fost recunoscută de către publicația Capital Financial International (CFI.co) ca având cel mai mare impact social (Best Social Impact Bank) din Europa în anul 2021. Pentru al doilea an consecutiv, juriul a desemnat UniCredit drept instituția cu cel mai mare impact social pozitiv în susținerea economiei reale din Europa.

Juriul a apreciat angajamentul susținut al UniCredit față de un sistem de valori robust și eforturile semnificative în direcția integrării sustenabilității în strategie. Mai mult, oferta băncii de soluții pentru dezvoltare durabilă, inclusiv educația financiară pentru tineri și programele de consolidare a abilităților pentru femeile antreprenor au fost lăudate, precum și progresul clar al UniCredit în ceea ce privește mai multe obiective ambițioase de ESG.

Cu privire la premiu, Roberta Marracino, Head of Group ESG Strategy & Impact Banking, a declarat: “Suntem extrem de mândri de a fi recunoscuți din nou drept Best Social Impact Bank în Europa de către CFI. Continuăm să depunem toate eforturile pentru a ne atinge obiectivele de ESG, cu un angajament puternic de a ne sprijini clienții și comunitățile în actuala fază de tranziție, asigurând un parcurs corect pentru toți către o economie și o societate din ce în ce mai incluzive și durabile”.

De la lansarea sa în Italia la sfârșitul anului 2017, programul Social Impact Banking (SIB) al UniCredit a acordat peste 5.270 de împrumuturi, inclusiv finanțare de impact și microcredit, pe 11 piețe ale UniCredit, pentru a sprijini antreprenori sociali și inițiative cu un impact social pozitiv măsurabil a căror valoare totală se ridică la mai mult de 295 milioane de euro (cifre la sfârșitul lunii iunie 2021).

Și în România, UniCredit Bank se alatură poziției internaționale a Grupului UniCredit ca jucător relevant de impact social și finanțare favorabilă incluziunii sociale prin soluții inovatoare. Strategia locală de sustenabilitate include o plajă largă de produse financiare și non-financiare destinate clienților corporate și retail.

Modelul de business implementat în România la finalul anului 2019 se bazează pe trei piloni – Finanțare de Impact, Microcreditare și Educație financiară, iar până în prezent creditele acordate au susținut atât micro-întreprinderi cât și proiecte cu impact social din diverse domenii, cum ar fi: sănătate, îngrijire paleativă, prezervarea patrimoniului cultural și alimentație, în timp ce programele de educație financiară desfășurate au avut ca beneficiari antreprenori și elevi din zeci de licee cu profil tehnic, economice, de turism, agricole și de industrie alimentară din Romania.