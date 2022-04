UniCredit Bank vine în întâmpinarea nevoilor clienților săi cu o nouă ofertă comercială prin care remunerează depozitele la termen în lei, cu dobânzi care se plasează în topul ofertelor din piață.

Concret, pentru depozitele la termen în lei cu prelungire automată pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 4 aprilie 2022, banca oferă o dobândă de 3,6% pe an pentru depozitele constituite în sucursală și de 3,9% pe an pentru depozitele constituite prin Online Banking sau Mobile Banking.

Dobânzile rămân competitive și pentru maturități mai scurte, respectiv 3,3% pe an pentru depozite constituite pe termen de 6 luni și 2,8% pe an pentru depozite constituite pentru 3 luni – în ambele variante, clienții având posibilitatea să beneficieze de un plus de dobândă de 0,30 puncte procentuale atunci când constituie depozitele prin utilizarea instrumentelor de plată electronice – Online Banking sau Mobile Banking.

Noua ofertă comercială a UniCredit Bank pentru depozite la termen în lei se adresează clienților persoane fizice, iar suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit este de 500 lei.

Antoaneta Curteanu, vicepreşedinte Executiv Divizia Retail în cadrul UniCredit Bank: “Rămânem consecvenți angajamentului de a le propune clienților noștri instrumente atractive de economisire și oferim acum dobânzi standard pentru depozitele în lei constituite în sucursală situate între 2,8% și 3,6% pe an, în funcție de termen. Încurajăm însă, și în contextul acestei oferte, utilizarea mijloacelor moderne de lucru cu banca, astfel încât constituirea unui depozit la termen prin Mobile sau Online Banking asigură un beneficiu suplimentar de 0,3 pp față de dobânda standard acordată în sucursală pentru depozitele în lei la termen de 3, 6 sau 12 luni. “