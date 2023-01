UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit si una dintre principalele banci din Romania, listeaza astazi, 16 ianuarie, prima emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 488,5 milioane lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier UCB27.

UniCredit Bank a emis si vandut catre 10 obligatari, persoane juridice, un numar de 977 obligatiuni corporative, negarantate, de rang senior, cu o valoare nominala de 500.000 lei si cu scadenta la 21 decembrie 2027. Rata dobanzii este fixa, de 9,07% p.a. Intermedierea ofertei a fost realizata de catre Alpha Bank.

Rasvan Radu: Aceasta emisiune contribuie la strategia noastra de a ne sustine clientii

„Continuand angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea pietei locale de capital, revenim la Bursa de Valori Bucuresti cu o a treia emisiune de obligatiuni, iar succesul de care ne-am bucurat si de aceasta data dovedeste increderea pe care investitorii nostri o au in UniCredit Bank S.A. Aceasta emisiune contribuie la strategia noastra de a ne sustine clientii si in contextul economic curent, prin cresterea accesului la credite, si in special creditele ipotecare verzi si creditele adresate sectoarelor de activitate care sunt afectate de consecintele economice ale situatiei geopolitice” a declarat Rasvan Radu, CEO UniCredit Bank.

Emisiunea de obligatiuni a fost realizata prin intermediul Alpha Bank Romania, membra a Alpha Bank Group.

“Emisiunea de obligatiuni UniCredit arata inca o data complementaritatea dintre piata bancara si piata de capital la nivel local, facilitand integrarea sistemului financiar romanesc in cel european si cresterea eficientei acestuia, iar noi la Alpha Bank ne bucuram sa facem parte din aceasta transformare ” a declarat Nicoleta Ruxandescu, Director Unitatea de Investitii si Piete de Capital din cadrul Alpha Bank Romania.

Emisiunea de obligatiuni care a intrat astazi la tranzactionare este a 3-a listata de UniCredit Bank S.A. la Bursa de Valori Bucuresti. Prima emisiune de obligatiuni emisa sub simbolul bursier UCT18 in anul 2013 a ajuns la maturitate. A doua emisiune de obligatiuni a intrat la tranzactionare in 2017 cu 3 scadente diferite, la 3, 5 si 7 ani, sub simbolurile bursiere UCB20, UCB22, respectiv UCB24, cea din urma ajungand la maturitate pe 17 iulie 2024. Valoarea obligatiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzactionare ajunge astazi la 672 milioane de lei.