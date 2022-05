În primul trimestru din 2022, UniCredit România a realizat un profit net de 44 milioane euro, față de 25 milioane euro cât înregistra în primul trimistru din 2021 sau 39 milioane euro în T4 din 2021. Astfel, profitul UniCredit din țara noastră crește cu peste 73%, față de același trimestru din anul anterior.

Grupul UniCredit a înregistrat un profit net de 1,2 miliarde euro, cu venituri nete de 4,7 miliarde de euro, în creștere cu 7,9% față de anul precedent.

Potrivit datelor publicate astăzi, ce exclud filiala din Rusia, profitul net al Grupului a crescut cu 37,8% față de anul trecut, veniturile nete s-au situat la 4,7 mld euro, in creștere cu 7,9% fata de anul trecut, iar veniturile totale au fost de 4,8 miliarde EUR, în creștere cu 5,5% fată de 2021. Veniturile nete din dobanzi au fost de 2,2 miliarde EUR, în creștere cu 5,5% A/A.

Andrea Orcel, director executiv al UniCredit: Așteptăm provocări în economia globală cauzate de războiul din Ucraina

„UniCredit a furnizat un alt trimestru cu rezultate financiare excelente, în toate afacerile noastre, demonstrând valoarea și dinamismul comercial al francizei si al oamenilor nostri.

Primele luni ale anului 2022 au fost marcate de incertitudinea geopolitică și macroeconomică extremă. Așteptăm, fără îndoială, provocări în economia globală cauzate de războiul din Ucraina și a impactului său pe scară largă, dar UniCredit intră în această perioadă cu un model rezilient”, spune Orcel.

Grupul își păstrează anticipările financiare pentru 2022, ajustate după impactul Rusia. Scenariul de bază macroeconomic al UniCredit privind creșterea PIB-ului rămane la 2,6% în 2022 și 3,1% în 2023, cu o inflația estimată la 5,9% în 2022 și 2,4% în 2023.

Banca continuă să se concentreze pe execuția Planului strategic 2022-2024 și se angajează pentru a oferi profituri atractive și durabile, cu ambiția de a returna cel puțin 16 miliarde EUR acționarilor până în 2024.

Planurile Grupului tin implicit de obiectivele ESG, împrumuturi de mediu, investitii in ESG, lansarea unor noi produse și împrumuturi sociale și furnizarea de obligațiuni sustenabile.

UniCredit – 1,2 miliarde EUR dividende pentru 2021, plătite la 21 aprilie 2022

În primul trimestru, Grupul a provizionat 1,3 miliarde EUR pentru pierderile din Rusia. La AGA din 8 aprilie, acționarii au aprobat o distribuție totală de devidende pentru anult trecut, in valoare de 3,75 miliarde EUR, care include plata dividendelor în numerar de 1,2 miliarde de euro plus 2,6 miliarde de euro sub formă de răscumpărări de acțiuni.