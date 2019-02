Marea majoritate, dacă nu chiar toate cele şapte societăţi de administrare ale Pilonului II, se gândesc să se retragă din România, din cauza condiţiilor impuse prin Ordonanţa 114, considerate ca fiind “excesiv de oneroase”, a declarat, luni, Valentin Lazea, economist-şef Banca Naţională a României, în cadrul evenimentului desfășurat la BVB – “Summit-ul International. Piata romaneasca de capital – evolutie si perspective”.

“Problema este că Ordonanţa 114 din 2018 cere administratorilor de fonduri de pensii din Pilonul II să aducă, pe parcursul unui singur an, 2019, majorări de capital de circa 800 de milioane de euro, o sumă de 11 ori mai mare decât capitalul social existent în prezent. Totodată, această sumă este de două ori mai mare decât suma tuturor comisioanelor brute încasate în ultimii 11 ani. În acelaşi timp, Ordonanţa 114 reduce cu 70% nivelul maxim legal al comisioanelor de pot fi percepute. În aceste condiţii, din ce înţeleg eu din discuţia cu Asociaţia pentru Pensii Administrate Privat din România, marea majoritate, dacă nu chiar toate cele şapte societăţi de administrare ale Pilonului II se gândesc să se retragă din România, deoarece condiţiile de faţă sunt excesiv de oneroase. Un efort financiar mare pentru un câştig aproape inexistent. Cine ar avea de suferit? Exact categoriile menţionate anterior, cei 7,25 de milioane de participanţi la sistem. Ar avea de suferit Bursa de Valori Bucureşti, care în loc să facă un pas spre piaţa emergentă, ar face un pas înapoi. De asemenea, în fine, ar mai avea de suferit bugetul prin dispariţia unui finanţator major. În aceste condiţii, ceea ce se impune este un dialog între autorităţi şi Asociaţia pentru Pensii Administrate Private din România pentru a găsi soluţii de compromis care să nu ducă la dispariţia acestei forme de finanţare”, a subliniat Lazea, citat de Agerpres.

Potrivit oficialului BNR, efectele Ordonanţei de Urgenţă 114/2018 par să încetinească şi chiar să inverseze scopul prin care Bursa de Valori Bucureşti (BVB) să ajungă la stadiul de piaţă emergentă.

“Banca Naţională a României este interesată de evoluţia Bursei de Valori Bucureşti din mai multe motive. Un prim motiv ar fi acela de stabilitate financiară, un doilea ar fi acela de stabilitate macroeconomică şi un al treilea ar fi acela de încurajare a unei forme alternative de finanţare, alta decât creditul bancar. Din toate aceste motive, Banca Naţională a României a sprijinit constant eforturile Bursei de Valori Bucureşti, în efortul acesteia de a promova de la stadiul de piaţă de frontieră la stadiul de piaţă emergentă, ceea ce ar permite o creştere substanţială a volumului investiţiilor. Din păcate, efectele Ordonanţei de Urgenţă 114/2018 par să încetinească dacă nu chiar să inverseze acest scop de ajungere a Bursei în stadiul de piaţă emergentă, pentru că sunt afectate trei categorii de interese şi anume: investiţiile pe bursă, pensii decente pentru 7 milioane de participanţi şi finanţarea guvernului de către fondurile de pensii”, a spus economistul şef al Băncii Naţionale a României.

Lazea a punctat, totodată, că documentele privind aderarea României la euro adoptate de către Guvern recunosc, totuşi, importanţa Pilonului II de pensii.

“Paradoxal este următorul lucru: documentele privind aderarea României la euro, recent adoptate de către Guvernul României, recunosc rolul important al Pilonului II de pensii în toate aceste trei domenii. Se recunoaşte acolo că investiţiile de pe Bursa de Valori Bucureşti asigură cel puţin 15% din lichiditatea acesteia, că fondurile de pensii vor asigura pensii decente pentru peste 7 milioane de participanţi, că aceleaşi fonduri de pensii asigură peste 20% din capitalizare prin titlurile de stat pe care le deţin. De altfel, tot din raportul de fundamentare a adoptării monedei euro reiese că, în ceea ce priveşte Bursa de Valori, “având calitatea de investitori pe termen lung, fondurile de pensii private au un rol pozitiv în stabilitatea pieţei financiare din România. Investiţiile realizate urmăresc creşterea capitalului prin echilibrarea portofoliului se face în mod strategic, şi nu speculativ””, a declarat Valentin Lazea.

Conform datelor prezentate de oficialul BNR, pe parcursul anului 2017, Pilonul II al sistemului de pensii a înregistrat un ritm anual de creştere mai mare decât la Pilonul III, respectiv de 26% faţă de 18,5%.

“Fondurile private de pensii au avut în decembrie 2017 investiţii în acţiuni în valoare de 8,24 miliarde de lei, adică 19,8% din totalul activelor, majoritatea tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti. În ceea ce priveşte asigurarea unei pensii decente pentru populaţie, acelaşi document de trecere la euro propune următoarele: valoarea totală a activelor administrată de întregul sistem de pensii private a crescut, în 2017, menţinându-se tendinţa pozitivă din ultimii ani. Astfel, la 31 decembrie 2017, sistemul a ajuns la 41,5 miliarde de lei, respectiv 8,9 miliarde de euro, adică 5,1% din PIB. La Pilonul II al sistemului de pensii, ritmul anual de creştere a fost mai înalt decât la Pilonul III, şi anume de 26% faţă de 18,5%. În ceea ce priveşte finanţarea Guvernului prin achiziţionarea titlurile de stat, documentul respectiv menţionează investiţii ale fondurilor de pensii private în titluri de stat reprezintă o sursă importantă de finanţare a cheltuielilor guvernamentale care stimulează indirect sectorul real al economiei prin intermediul alocărilor bugetare. Mai mult decât atât, recent ministrul Muncii a făcut cunoscut faptul că, în anul 2019, suma transferată la Pilonul II de pensii va creşte la peste 8 miliarde de lei”, a susţinut Lazea, citând informaţiile cuprinse în documentul referitor la aderarea României la moneda unică europeană.

OUG 114 strica planurile de afaceri ale administratorilor din Pilonul II. NU mai este rentabil sa administreze fondurile de pensii Pilon II

Prin OUG 114 scad dramatic comisioanele incasate pentru serviciile prestate de administratori. “Veniturile din comisioane scad cu aproximativ 70%, ceea ce este foarte mult”, spun analistii.

In multe cazuri profiturile se vor subtia foarte, foarte mult sau vor disparea, in conditiile in care sunt multi administratori care nu au reusit inca sa isi recupereze nici macar investitia initiala.

Dar poate cea mai dramatica interventie face referire la capitalul minim pe care un administrator trebuie sa il aiba pentru a putea administra un fond de pensii. Prevederea este ca acest capital minim sa fie de 10% din valoarea contributiilor care au intrat in acel fond de pensii.

In forma actuala, industria ar trebui sa se aduca aproximativ 800 de milioane de euro, ceea ce ar insemna de 11 ori mai mult decat capitalul existent.

“Asta este o medie, pentru ca sunt administratori care trebuie sa aduca de peste 20 de ori mai mult capital decat au in momentul de fata. Sincer nu cred ca ne putem aminti de vreun sector din Romania, dupa 1990, care sa fie confruntat cu o cerere de capital similara ca si magnitudine”, preciza recent Presedintele APAPR, Radu CRACIUN.