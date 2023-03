La un an de când a preluat mandatul de CEO & Președinte al Raiffeisen Bank România, Zdenek Romanek a acordat un interviu pentru blogul intern al Raiffeisen Bank International AG, vorbind în detaliu despre primul an în România. ”Iubesc România și mai ales Bucureștiul. Ca expat, te simți bine aici, nu te simți ca un străin. Păstrând proporțiile, în București mă simt ca la New York. Este ceva de care nu mi-am dat seama înainte să vin aici”, subliniază Zdenek Romanek.

Bancherul ceh, care de-a lungul carierei a lucrat în țări precum Republica Cehă, Danemarca, Rusia, Franța, Belgia, Croația, SUA, Marea Britanie și Slovacia, s-a mutat în România la preluarea mandatului împreună cu soția și cei doi copii. El spune că a vizitat în jur de 12 orașe din țara noastră, fiind impresionat de mai multe obiective turistice, printre care Palatul Parlamentului, Castelul Peleș și stațiunea Mamaia.

”Mi-au plăcut cel mai mult locurile unde m-am simțit cel mai bine alături de copiii mei. Palatul Parlamentului este primul care îmi vine în minte. Dincolo de istoria sa, este o clădire impresionantă și impunătoare. I-am spus fiului meu că poate fi văzut și din spațiu, precum Marele Zid Chinezesc. I-a plăcut foarte mult și ne-am imaginat cât de interesant ar fi să avem un joc video a cărui acțiune să aibă loc tocmai în Palatul Parlamentului. Pe lista locurilor de vizitat din România se află și Castelul Peleș, care, dincolo de frumusețea lui, vine cu o locație care pare special concepută pentru o plimbare în familie. Ne-a plăcut drumul spre Peleș, acea alee prin pădure, printre magazinele care vând diverse obiecte și produse locale. Este o excursie perfectă de făcut cu familia. În fine, trebuie să adaug pe listă și Mamaia… nu atât pentru stațiunea în sine, cât pentru plajă și Marea Neagră. Ne-a plăcut chiar și Mamaia însăși, deși vara stațiunea este aglomerată”, a precizat Zdenek Romanek.

Pe de altă parte, el a lăudat vinurile românești: ”sunt grozave și fac din momentele de relaxare un adevărat răsfăț”. Șeful Raiffeisen Bank a mai menționat că încearcă să vorbească în limba română cu colegii săi, subliniind că din aprilie 2022 a început să facă cursuri. ”Româna mea nu este foarte bună, dar pas cu pas încerc să fac progrese. Este important pentru mine să cunosc limba țării în care lucrez și locuiesc”, punctează bancherul.

Zdenek Romanek vrea să facă din Raiffeisen Bank cea mai recomandată instituție financiară din România

“Pentru mine, 2022 a fost despre oamenii din Raiffeisen Bank. Ei au fost în centrul activităților mele din 2022. Am călătorit intens prin țară, am vizitat în jur de 12 orașe și am întâlnit peste 1.500 de colegi din toate zonele de activitate și de pe întreaga scară ierarhică. Le-am împărtășit gândurile și experiența mea în peste 160 de povești pe blogul intern al companiei. Am investit timp pentru a simți energia organizațională. Cel mai important, am mers către ei pentru a întelege perspectiva lor și să ne îmbarcăm cu toții în aceeași călătorie spre “Steaua Nordului” companiei noastre. Ceea ce am primit în schimb a fost o energie incredibilă și o perspectivă pozitivă despre viitor”, a mai menționat Zdenek Romanek.

Totodată, bancherul a evidențiat că 2022 a fost un an în care instituția de credit s-a axat pe ideea realizării unei fundații a noii viziune de dezvoltare. CEO-ul vrea să facă din Raiffeisen Bank cea mai recomandată instituție financiară din România. ”Planurile noastre pentru 2023 se vor baza pe dinamica anului 2022 și ne angajăm să continuăm să creștem și să ne transformăm. Sunt încrezător că anul acesta. În primul rând, știm că putem fi cea mai recomandată instituție financiară din România prin expertiza noastră și ne dorim ca situația financiară a clienților noștri să fie într-o formă bună”, a conchis Zdenek Romanek. Citește interviul integral aici.