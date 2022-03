În fiecare 15 martie, mișcarea consumatorilor se unește pentru a evidenția o problemă presantă cu care se confruntă consumatorii la nivel global. În 2022, membrii organizației Consumers International, formată din 200 de grupuri de consumatori din 100 de țări – au ales ca temă de discuție impactul noilor tehnologii asupra industriei serviciilor financiare. Această Zi Mondială a Drepturilor Consumatorului va declanșa prima conversație globală despre viziunea consumatorilor privind finanțarea digitală echitabilă – #fairdigitalfinance.

Potrivit Consumers International, până în 2024, banca digitală va depăși 3,6 miliarde utilizatori, potrivit Juniper Research. În lumea în curs de dezvoltare, proporția deținătorilor de conturi care folosesc plățile digitale a crescut de la 57% în 2014 la 70% în 2017, potrivit The Global Findex Database 2017. Finanțarea digitală aduce noi oportunități – dar și noi riscuri care pot duce la rezultate inechitabile pentru consumatori. Finanțarea digitală poate crește probabilitatea ca cei mai vulnerabili să rămână în urmă.

Scăderea treptată a opțiunilor de plată în numerar îi lasă pe consumatorii vulnerabili expuși unui risc de excluziune financiară și excludere socială. O societate complet fără numerar limitează dreptul esențial al consumatorilor de a alege cum își gestionează finanțele pe piață. Serviciile financiare digitale pot da putere consumatorilor, de pretutindeni. Pentru a realiza acest lucru, serviciile trebuie să fie incluzive, sigure, protejate de date, private și durabile.

Tehnologiile digitale au remodelat plățile, împrumuturile, asigurările și gestionarea averilor, devenind un factor cheie pentru consumatorii de servicii financiare. Cu toate acestea, mai ales în ultimii ani, consumatorii sunt din ce în ce mai expuși la escrocherii, fraude, phishing și malpraxisuri în materie de date. Consumatorii care se confruntă cu dificultăți economice sunt și mai afectați de aceste daune.

Pentru a aborda cele mai presante probleme cu care se confruntă consumatorii din domeniul finanțelor digitale, Consumers International au făcut un raport despre viziunea consumatorilor pentru o finanțare digitală echitabilă. Ca aceste temeri să aibă și răspuns, pentru a maximiza beneficiile și a preveni afectarea consumatorilor, este nevoie ca asociațiile de consumatori, guvernele, industria și organizațiile pro-consumatori să lucreze împreună pentru soluții echitabile, sigure și durabile pentru noi toți.

5 RISCURI GLOBALE pentru consumatorii financiari-bancari

1. Infrastructură și rețea de distribuție greoaie, nesigură

Doar 54% dintre platformele open banking din America Latină raportează că folosesc standarde de securitate OAuth.

În Zambia, lipsa lichidității a fost remarcată ca o „problemă recurentă și critică care afectează creșterea afacerilor în locuri rurale și greu accesibile

Numărul de bancomate din țările UE a scăzut constant de atunci 2014 și această tendință se accelerează.

2. Fraude și escrocherii

La nivel global, frauda aplicațiilor mobile crește rapid, arată datele stranse în raport. Una din trei persoane din Asia de Sud-Est s-a confruntat cu fraude online

3.Lipsa de transparență și designul complex al aplicațiilor pot costa scump consumatorii

În Kenya, India, Indonezia și Filipine, utilizatorii de aplicații mobile au înregistrat datorii mai mari/ credite nerambursate – parțial atribuite lipsei de înțelegere a împrumutului și a termenilor/condițiilor.

3.Mecanisme de despăgubire inadecvate

În Bangladesh, Cambodgia și Uganda, doar 11% dintre clienții care a întâmpinat dificultăți cu transferul/plata banilor au raportat-o ​​printr-un canal de reclamații.

4. Lipsa protecției consumatorilor și a aplicării legii

La nivel global, responsabilitatea și aplicarea împotriva înșelătoriilor sunt limitate. Marea Britanie are a fost denumită „capitala mondială a escrocheriei bancare”. Aici, investigația unei escrocherii poate dura pana la 2 ani pentru a ajunge în instanță, iar poliția are resurse limitate pentru a găsi și opri escrocii, expică consumatorii britanici.

5. Cunoștințe financiare reduse

Un studiu OECD din 2020 a constatat că consumatorii din 26 de țări au un scor foarte slab la nivel de alfabetizare financiară, cum ar fi cunoștințele, comportamentul și atitudinea. Femeile și tinerii au de obicei niveluri mai scăzute de alfabetizare financiară.

Tehnologia este vulnerabilă în fața hackerilor care creează breșe de securitate și confidențialitate.

După pandemia de Covid-19, cu toții am realizat că incluziunea digitală este din ce în ce mai mult o condiție prealabilă pentru incluziunea financiară. Lacunele globale în conectivitate împiedică accesul larg la instrumentele digitale. Calculatoarele personale și telefoanele mobile au înlocuit sucursala băncară, dacă presupunem că rețelele și dispozitivele sunt disponibile și accesibile. Însă, alfabetizarea digitală scăzută și alfabetizarea financiară este răspândită inegal de-a lungul generațiilor. Acești factori creează risc financiar de excluziunea și excludere socială.

Analiza reiterează că produsele financiare digitale sunt uneori complexe, concepute strategic pentru profiluri de consumatori deja educați, deci poate fi folosită pentru a selecta consumatorii profitabili, ceea ce duce la o excludere suplimentară. Utilizarea algoritmilor și a inteligenței artificiale poate duce la părtinire, excludere sau discriminare. Acumularea unui set concentrat de date doar pentru anumite companii reduce concurența și poate duce la preţuri mai mari pentru consumatori. Și lipsa interacțiunii umane pe canalele de reclamații poate îngreuna raportarea la serviciile digitale.

Scăderea treptată a opțiunilor de plată în numerar îi lasă pe consumatorii vulnerabili expuși unui risc de excluziune financiară și excludere socială. O societate complet fără numerar limitează dreptul esențial al consumatorilor de a alege cum își gestionează finanțele pe piață. Fraudele și înșelătoriile cresc exponențial, arată cel mai recent raport CGAP ce analizează scala riscurilor consumatorilor globali. Consumatorii riscă nu doar pierderea banilor si a veniturilor, ci și datele personale și biometrice, ce nu pot fi recuperate niciodată.

România

Ca un consumator informat ce mă declar, am tot căutat informații despre ce tema ce va fi dezbătută în acest an, despre raporatele care o insoțesc si pozitia țărilor membre a Consumers International. Am descoperit că tema se pliază ‘mănusă’ pe domeniul financiar, tine de incluziune financiară și socială, de alfabetizearea digitală și financiară a consumatorilor.

Cum această zi este folosită, de cele mai multe țări, ca prilej pentru organizarea de acțiuni pe o temă importantă, ca strategie de conștientizare a societății cu privire la problemele de actualitate, am căutat campaniile de informare disponibile consumatorilor români.

Și România are o asociație de protectia consumatorilor membră în Consumers International- InfoCons. Astăzi, potrivit site-ului InfoCons, romănii au constientizat, înca o dată, care le sunt drepturile privind închirierea unei mașini. Pe pagina asociației, la secțiunea “Noutăți” românii sunt informati “pe scurt” despre unele drepturi, primesc sfaturi în caz de incendiu, sau află despre iesirile publice ale Președintelui InfoCons, Sorin Mierlea.

Însă nimic despre tema abordată în acest an, despre vulnerabilitățile consumatorului financiar confruntat cu o creștere accelerată a produselor financiare digitale, însă fără multe informații și competențe, și mă refer cu precădere la consumatorul din mediul rural.

Rămâne să descoperim împreună dacă pe parcursul acestui an tema va prezenta interes pentru asociatiile pro-consumatori precum InfoCons și vor exista dezbateri și discuții aplicate despre riscurile și vunerabilitățile noi generate de accelerararea digitalizării, în contextul pandemic.

Context

La 15 martie 1962, J.F. Kennedy, preşedintele Statelor Unite ale Americii, rostea către Congresul American un mesaj în care susţinea, pentru prima dată, existenţa a patru drepturi fundamentale ale consumatorilor: dreptul la securitate, dreptul la informare, dreptul de a fi ascultat şi dreptul de a alege produse şi servicii. 15 martie 1962 reprezintă astfel momentul istoric al naşterii mişcării mondiale a consumatorilor

Ziua a fost stabilită în 1985 printr-o rezoluţie a Adunării Generale a ONU, intitulată „Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor”.

În România ziua este marcată din 1991. În august 1992 a fost adoptată Legea de bază în domeniul protecţiei consumatorilor prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992.