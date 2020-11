Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut în octombrie faţă de luna anterioară cu 2,3 puncte până la valoarea de 32,1 puncte, (față de aceeași lună a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 22,4 puncte), potrivit unui comunicat de presă al Asociației.

Încă din luna luna septembrie, analistii CFA prognozează un curs euro de 5 lei, în următoarele 12 luni

Sondajul realizat de CFA indică o depreciere a cursului de schimb EUR/RON: toti participantii anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9398, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0102 lei pentru un euro.

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (noiembrie 2021/noiembrie 2020) a inregistrat o valoare medie de 2,68%.

Este de remarcat ca peste 60% dintre participantii la sondaj considera pretul proprietatilor imobiliare din marile orase ca fiind supraevaluat.



Din luna aprilie a acestui an, in cadrul sondajului au fost adaugate si intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna octombrie 2020 releva:

Durata impactului economic al cornavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (peste 67%) anticipeaza ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul III al anului 2021;

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 8,6%;

Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este -5%;

Rata somajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 6,7%.

Pentru anul 2021, anticipatiile de evolutie in termeni reali a PIB sunt de +2.9%.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica, a fost lansat de Asociatia CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an. De asemenea, sondajul in baza caruia este calculat Indicatorul include si intrebari referitoare la evaluarea conditiilor curente macroecnomice.

Prin modul de realizare, acest sondaj cuprinde atat elemente specifice unui indicator de sentiment (incredere) care arata perceptia grupului de analisti din comunitatea CFA din Romania privind evolutia pietelor financiare, a mediului de afaceri, a randamentelor si riscurilor, cat si un indicator fundamental de prognoza privind evolutiile cursului de schimb, a ratelor dobanzilor si inflatiei.

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai Asociatiei CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

•Conditiile curente – referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

•Anticipatiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

