Noua prognoză a Comisiei Europene arată că România va avea o scădere economică de 5,2% (față de 6% cât arăta estimarea de vară) și un deficit bugetar de 10,3%, in acest an. Scăderea este urmată de o revenire de 3.3% anul viitor, urmat de deficite și mai mari în 2021 și 2022. Datele previonează un somaj record in 2021, de 6,2%.

Comisia Europeană mai arată că ne vom avea o inflație de 2,5% în acest an și în 2021, iar datoria publică brută a României va continua să crească- de la 35,3% din PIB în 2019 la 46,7% din PIB în acest an, 54,6% anul viitor și un maximum de 63,6% din PIB în 2022.

Ministrul Florin Cîțu, însă, crede că economia României se va contracta anul acesta doar cu cca. 4% și susține că, mulțumită faptului că “am avut două evaluări de rating păstrat”, nu avem probleme de finanțare. Ministrul consideră că 97% din necesarul de finanțare pe acest an e acoperit – adică 138 mld. lei, cu 8 mld. peste proiecția anterioară.

“Economia va scădea anul acesta cu 4% plus-minus două puncte procentuale”, afirmă Florin Cîţu.

Deficitul bugetar de anul viitor ar putea fi anul viitor “realist”, mai mic cu un punct procentual.

“Cea mai mare provocare în 2020 a fost să convingem investitorii străini, agenţiile de rating, despre sustenabilitatea cheltuielilor. Am avut două evaluări rating păstrat pentru că am dovedit că suntem un guvern de încredere. După 10 luni veniturile sunt mai mari decât anul trecut, veţi vedea la execuţia bugetară după 25 noiembrie. Vreau să le mulţumesc românilor că au fost o echipă”, a mai spus ministrul de finanțe.

Citeste si