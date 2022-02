Anul 2021 pare a fi unul ieșit din comun, dacă ne raportăm la evoluția portofoliilor de clienți consemnată de trei dintre cele mai mari instituții de credit locale. Datele analizate de publicația BankingNews relevă creșteri colosale ale numărului total de clienți raportate de Banca Transilvania, ING Bank și Raiffeisen Bank, acestea reușind să-și consolideze listele de persoane fizice și companii cărora le asigură servicii și produse bancare.

Comparativ cu decembrie 2020, portofoliile Băncii Transilvania, ING Bank și Raiffeisen Bank s-au mărit cu circa 900.000 de clienți noi, majorarea înregistrată fiind fără îndoială un record absolut pentru istoria recentă a industriei de profil din România. Spre exemplu, în perioada 2015 – 2020, Banca Transilvania reușea, pe fondul creșterii organice dar și a preluării Volksbank și Bancpost, să-și completeze portofoliul cu circa 800.000 de clienți, ajungând în decembrie 2020 la aproape 3 milioane de consumatori, față de 2,2 milioane cât număra în 2015. Practic, banca de la Cluj avea în decembrie 2020 peste 2,9 milioane de clienţi retail, 329.000 de clienţi IMM & Micro şi peste 10.400 de clienţi corporate activi. La un an distanță, Banca Transilvania contabilizează 3,4 milioane de clienți, dintre care peste 350.000 sunt IMM-uri, ceea ce înseamnă un plus de aproape 500.000 de clienți pe parcursul unui singur an de zile.

Evoluții explozive au avut în 2021 și Raiffeisen Bank și ING Bank, care și-au completat fiecare bazele de clienți cu câte 200.000 de persoane fizice și companii pe parcursul anului trecut. Raiffeisen Bank miza în decembrie 2020 pe un portofoliu de clienți de 2,1 milioane de consumatori, în timp ce astăzi instituția de credit oferă servicii universale de banking pentru 2,3 milioane de clienți (2,2 milioane de persoane fizice, 91.000 de IMM-uri și peste 5.600 de companii mari și medii). ING Bank avea, în decembrie 2020, 1,4 milioane de clienți, cu aproximativ 300.000 mai mult decât în 2015. Astăzi, ING Bank deține peste 1,6 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri și Mid-Corporate și Wholesale Banking.

Piața locală numără, de aproape 10 ani, numai 6 instituții de credit care administrează o bază de clienți mai mare de un milion de clienți. Cele șase bănci sunt Banca Transilvania, BCR, BRD, ING Bank, Raiffeisen Bank și CEC Bank, dintre acestea doar ING Bank fiind sub pragul de 2 milioane de consumatori. Dimensiunea portofoliilor de clienți demonstrează forța, vizibilitatea, atractivitatea și prestigiul unei bănci. Tocmai de aceea, lupta pentru constituirea unui portofoliu cât mai mare de clienți este acerbă.

Băncile își doresc un portofoliu de clienți cât mai consistent – pe de o parte – pentru a-și demonstra toate cele patru calități enumerate anterior și – pe de altă parte – pentru că în acest fel își pot multiplica veniturile prin vânzarea încrucișată. În același timp, o bază cât mai largă de clienți poate constitui o piatră de temelie pentru succesul noilor produse și servicii lansate pe piață. Totodată, evoluția numărului de clienți demonstrează indirect calitatea serviciilor și produselor furnizate.

