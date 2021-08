Pe măsură ce băncile și-au dezvăluit rezultatele uimitoare din acest an, putem trage concluzia că românii iubesc băncile. Mai ales când dau credite! Desigur, ne gândim și la cei care investesc în ele, atunci când instituțiile financiare sunt prezente pe Bursa de Valori de la București. Creditarea populației a prins viteză pe tot parcusul anului, pe fondul revenirii consumului și a accelerării cereri de împrumuturi ipotecare, iar aceste tendințe au dus la rezultate operaționale peste asteptări pentru majoritatea băncilor autohtone. Conform statisticilor BNR, soldul împrumuturilor acordate populației și firmelor s-a majorat cu un ritm lunar de 1,4% și a ajuns la nivelul record de 300,3 miliarde lei, in luna iunie. In iulie, creșterea a fost de 2,1%, până la nivelul de 306,590 miliarde de lei, conform datelor publicate marţi de Banca Naţională a României. Practic, prima jumatate a anului 2021 a fost marcata de redresarea economică și creșterea consumului privat.

COVID-19 a afectat sectorul bancar prin instabilitate și volatilitate ridicată, însă datele arată că băncile au intrat în această criza pandemică cu rezerve de capital și de lichiditate solide, precum și cu o capacitate operațională robustă. Și, până în prezent, au dat dovadă de o reziliență excelentă. Au reușit să mențină oferta de credite, în linii mari, stabilă și astfel să prevină o creștere semnificativă a creditelor neperformante atat pentru companii cat si pentru populatie. La aceste reușite au contribuit și deciziile guvernamentale, însă acestea încep să expire iar temerile abia majore acum apar.

Din iunie, în România a expirat măsura privind amânarea plăţii ratelor la bancă și este probabil să își facă apariția mai multe vulnerabilități, pe măsură ce creșterea gradului de îndatorare a economiei devine evidentă. Drept consecință, băncile vor fi mai expuse la riscurile de credit, care, alături de posibilele ajustări pe piață, le pot afecta pozițiile de capital. Spre exemplu, în scenariul BNR pentru testele de stress, rata creditelor neperformante ar putea ajunge la 9,2% la final de 2022, respectiv 9,9% la sfârșitul anului 2023.

Chiar dacă pandemia a redus profitabilitatea bancară la nivel global, mai ales în cazul instituțiilor de talie medie și mică, băncile din România au reușit să performeze în aceste vremuri dure. Cifrele confirmă această tendință: cele mai mari șapte bănci din sistemul bancar (ING Bank a comunicat doar rezultatele financiare din perioada ianuarie – martie 2021) au raportat în primul semestru din 2021 un profit total care depășește 3,5 miliarde de lei.

Astfel, Banca Transilvania, cea mai mare instituție de credit din România după nivelul activelor, a reușit cea mai bună performanță, anunțând în primul semestru din 2021 un câștig net de 901 milioane de lei, în creștere 47% față de aceeași perioadă a anului anterior. Banca din Cluj avea în iunie un sold al creditelor de 44,4 miliarde de lei, față de 42,2 miliarde de lei în decembrie 2020.

BCR se situează pe locul al doilea din punctul de vedere al profitabilității din 2021, cu un câștig net de 690,8 milioane de lei, în creștere cu 38,5% față de iunie 2020. În schimb, BCR a reușit să-și mențină fotoliul de lider în rândul finanțatorilor din țara noastră, dispunând de un volum total al creditelor de aproape 44,9 miliarde de lei, față de 43 miliarde de lei în decembrie 2020.

O altă bancă cu rezultate de excepție este BRD, care și-a majorat profitul în S1 din 2021 cu 51%, rezultând un câștig net de 626 millioane de lei. Francezii au aunțat un sold al creditelor de aproape 31,8 miliarde de lei, de la 28,9 miliarde de lei cît era la finalul lui 2020. Se poate observa că BRD a înregistrat practic cea mai mare creștere valorică a soldului de credite, respectiv 3 miliarde de lei.

UniCredit Bank a anunțat un profit net consolidat de circa 450 milioane de lei, în creştere cu 47,6% faţă de câştigul din primul semestru din 2020. Soldul creditelor a urcat în iunie 2021 la peste 26 miliarde de lei, de la 25,2 miliarde de lei cât era la sfârșitul anului trecut.

Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru din acest an cu un profit net de 397 de milioane de lei. Soldul creditelor acordate a crescut față de jumătatea anului 2020 la 30,2 miliarde de lei, de la 28,6 miliarde de lei în decembrie 2020.

CEC Bank a realizat un profit net de 208,4 mil. lei în primele șase luni din 2021, în creştere cu 13% faţă de aceeași perioadă din 2020. Portofoliul de credite din bilanţul băncii a urcat în iunie 2021 la 24,4 miliarde de lei, de la 23,6 miliarde de lei raportat în decembrie 2020.

ING Bank, sucursala locală a grupului olandez, a comunicat deocamdată numai rezultatele din primul trimestru din 2021. Instituția de credit avea în martie 2021 un profit brut de 183 milioane de lei, cu 11% peste nivelul raportat în primele trei luni ale anului anterior. Portofoliul de credite al ING Bank a avansat cu 2%, ajungând la sfârşitul lunii martie 2021 la 29,4 mld. lei, față de 28,7 miliarde de lei în decembrie 2020.

Citește și

EXCLUSIV. Infografic dinamic despre creditarea din România de la criza financiară din 2008 până în prezent: BCR și Banca Transilvania, război total pentru supremație! BRD, ING Bank și Raiffeisen Bank se luptă corp la corp pentru un loc pe podiumul topului celor mai mari finanțatori